Come alleggerire le nostre gambe quando le sentiamo pesanti? Seguite i consigli di Grazia.it!

Volete contrastare la sensazione di gambe pesanti e caviglie gonfie?



Spesso mantenere la stessa posizione, seduta o in piedi, per molto tempo anche durante un viaggio può causare ipossia alle gambe: i vasi sanguigni subiscono una compressione non facendo più arrivare ossigeno ai tessuti.



La circolazione sanguigna rallenta, le tossine non vengono più drenate e quindi si ha la sensazione di pesantezza.



Per voi, 20 prodotti che vi possono aiutare ad alleviare l'effetto gambe pesanti.

Thé des Vignes Soin Corps Nourrissant, Caudalie

Scopo principale è quello di riattivare il microcircolo grazie all’olio di vinaccioli, ai polifenoli d’uva dal potere antiossidante e al ginkgo biloba ideale per contrastare la sensazione di pesantezza.

Strategist Gel, Comfort Zone

Pensato specificatamente per chi soffre di gonfiore alle gambe, viaggia spesso e per i periodi più caldi, questo gel ad azione rivitalizzante aiuta ad alleviare il gonfiore donando un immediato sollievo e drenando i liquidi.



Crema Sollievo Gambe- Linea Fiori, Bottega Verde

Con vite rossa e mirtillo, questa crema agisce rinforzando le pareti del microcircolo così da sgonfiare le gambe donando sollievo a fine giornata.

Leg Lift, Origins

Mentolo, menta piperita, cedro e cipresso aiutano a energizzare e tonificare, alleviando dallo stress quotidiano.

Intense Cryo-Gel, Natura Bissè

Estremamente rinfrescante, si tratta di un gel con effetto freddo grazie al mix di eucalipto e mentolo. Agisce rilassando i muscoli delle gambe, ideale quindi anche dopo l’esercizio fisico, oltre a stimolare la circolazione e a migliorare l’aspetto della buccia d’arancia. La sua azione dura per più di un’ora.

Gambe Pesanti, Pharma Mediterranea

Idratante, rivitalizzante e decongestionante, questo gel si applica la mattina per prevenire e la sera per alleviare. Si stende dal basso verso l’alto e poi si mantengono le gambe sollevate; inoltre il gel si deve conservare in frigo per un immediato effetto freddo.

Crema riposante per piedi e gambe, L’Erbolario

All’interno gli estratti di edera e di ginkgo biloba svolgono un’azione astringente e vaso protettiva nei confronti del microcircolo cutaneo, mentre il mentolo dona un’immediata sensazione di freschezza e di tonificazione. Utile perché agisce anche sui piedi particolarmente provati.

Lait Jambes Lourdes, Clarins

Rinfrescante ed energizzante dall’effetto immediato, questo latte si stende la sera e grazie agli estratti di piante contenuti, basilico, camomilla, salvia e cipresso, aiuta a rilassare e rinfrescare le estremità. Si stende dalle caviglie fino alle cosce.

Spray Fraîcheur Jambes Légères, LPG

Grazie all’arnica, al cipresso e al sigillo di Salomone, le pareti venose sono rinforzate mentre l’azione dell’alga rossa aiuta a decongestionare e lenire sulla microcircolazione. In spray, si assorbe subito, si stende con movimenti circolari dalla caviglia in su.

430 Gel Fraicheur D-Tox, Maria Galland

Con all’interno l’alga bruna, aiuta a rimuove le sostanze esterne mentre il tè verde funge da antiossidante stimolando la capacità di rigenerazione. Infine il mentolo, dall’effetto refrigerante.

Huile Affinante, Sisley

Svolge 4 azioni questo olio che si applica con movimenti circolari dalle caviglie su verso le cosce: azione drenante grazie allo zenzero bianco, rimodellante, tonificante e di nutrimento grazie all’olio di karitè e di macadamia.

Trattamento Gambe Q10, Nivea

In crema, svolge du azioni grazie al mentolo, tonificante e defaticante.

Leg and Vein Spray, Susanne Kaufmann

Dall’effetto immediato, questo spray aiuta a rafforzare il flusso venoso grazie all’estratto di ippocastano, dona immediata freschezza ed è pensato per gambe e piedi.

All over Rescue Body Balm, Barnangen

All’interno la protecting cold cream che dona un’immediata sensazione di freschezza, oltre a idratare a fondo la pelle, così da alleviare le gambe dal caldo.

Drenante Defaticante Gambe, Bionike

Texture leggera, a rapido assorbimento, aiuta a migliorare la microcircolazione e a favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso così da non appesantire ulteriormente le gambe. Dall’effetto freddo immediato, dona subito sollievo.

Gel Cellulite Drenante No-Stock, Dibi

Dal packaging monodose, si applica su piedi e gambe massaggiandolo fino al completo assorbimento, dona freschezza, contrasta e previene gli inestetismi della cellulite.



Cryo Gel Jambes, CBN

Novità di stagione, si tratta di un gel cremoso che aiuta a ristabilire la circolazione superficiale alterata dalla fragilità capillare. Dall’immediato e prolungato effetto freddo, il mentolo è infatti rilasciato gradualmente così da prolungarne l’effetto. Inoltre aiuta a combattere la fragilità dei capillari, degli edemi e dei gonfiori.

Linea Benex, Erboristeria Magentina

Si tratta di una linea completa a base di mentolo, centella, ippocastano, eucalipto e altri ingredienti naturali pensata appositamente per combattere le gambe stanche e affaticate. La linea è composta dalle capsule, dal gel rinfrescante, dall’integratore alimentare, dall’anticellulitee dallo spray da usare durante la giornata.

Crema Gambe Rinfrescante e Tonificante, Maison Bio

Pensato per chi passa tanto tempo in piedi, l’ingrediente segreto è l’aloe vera che aiuta a donare sollievo alle gambe stanche pesanti. All’interno anche l’ippocastano che stimola il sistema circolatorio agendo come antiossidante ed emolliente.

Gambe Leggere, Yves Rocher

Dalla texture super leggera, questo gel è adatto a tutti i tipi di pelle, si applica su tutta la gamba durante l’arco della giornata così da non appesantirle.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash