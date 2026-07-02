Sembra un cachi acerbo, ma dentro nasconde una polpa scura e cremosa dal gusto che ricorda il cioccolato: è lo zapote nero, il frutto tropicale coltivato anche in Sicilia che sta conquistando TikTok. Scopri cos’è, che sapore ha e perché è diventato virale.

In alcuni mercati siciliani stanno comparendo frutti verdi venduti a circa 10 euro al chilo: sembrano cachi acerbi, ma dentro sono neri. Quando il fruttivendolo li apre, la polpa è così cremosa da poterla mangiare direttamente con il cucchiaino.

È lo zapote nero, chiamato anche black sapote o “cachi al cioccolato”. Sui social viene raccontato come il frutto che sa di budino al cacao ma con poche calorie, e sta diventando la nuova fissazione dei gourmand siciliani in cerca di novità tropicali made in Italy. Ma quanto c’è di vero in questa fama?

Cos’è lo zapote nero, il "cachi al cioccolato" che arriva dall’America Centrale

Lo zapote nero è una specie del genere Diospyros, la stessa famiglia botanica del nostro cachi. Non è quindi un alieno, ma un cugino tropicale originario di Messico, Guatemala e di buona parte dell’America Centrale e dei Caraibi.

All’esterno sembra davvero un cachi verde: frutto tondeggiante, buccia liscia che resta verde anche a maturazione molto avanzata. Il colpo di scena arriva quando lo tagliate: la polpa, da verde chiaro, diventa bruno scurissima, quasi nera, con una consistenza vellutata che gli è valsa il soprannome di “frutto budino al cioccolato”.

Sul sapore, però, i racconti si dividono. Molti giurano di sentire note che ricordano cacao, caramello, banana o dattero. Altri sostengono che il paragone con la tavoletta di cioccolato sia un po’ esagerato, e che il gusto sia più vicino a quello di un cachi molto maturo, dolce ma non stucchevole, con sfumature delicate. Su una cosa tutti concordano: la texture cremosa è sorprendente, già pronta per diventare dessert senza troppi passaggi.

Perché il cachi al cioccolato spopola proprio in Sicilia

Negli ultimi anni la Sicilia è diventata un laboratorio a cielo aperto per la frutta esotica: avocado, mango, papaya, litchi, frutto della passione. Il clima sempre più mite nelle zone costiere e le estati lunghe hanno aperto la strada a specie che un tempo sembravano incompatibili con il Mediterraneo. Dentro questo nuovo “giardino tropicale siciliano”, lo zapote nero si inserisce alla perfezione.

La pianta è sempreverde, teme le gelate ma sopporta bene il caldo intenso e richiede terreni ben drenati. Condizioni che molte aree costiere della Sicilia possono offrire senza problemi. Non a caso aziende agricole specializzate e collezionisti di frutti rari hanno iniziato a piantarlo accanto ad avocado e mango. In realtà come L’Orto di Rosolino, a Terrasini, si contano alcune decine di piante e una produzione ancora piccola, intorno a poche centinaia di chili all’anno.

Numeri da nicchia, che spiegano anche il prezzo: circa 8-10 euro al chilo, decisamente più dei cachi tradizionali. Al momento il pubblico principale sono chef curiosi, pasticceri, ristoranti che puntano sulla cucina vegetale e appassionati di frutta esotica. Ma l’effetto “wow” del frutto che sembra un cachi e dentro è nero sta facendo il resto, soprattutto su Instagram e TikTok.

Sa di cioccolato o di cachi? Come mangiarlo, quanto fa bene e dove trovarlo

Prima di tutto, abbassiamo un filo le aspettative: addentare uno zapote nero non è come mangiare una tavoletta di fondente al 70%. Il sapore è più morbido, meno intenso. La famosa sensazione “cioccolatosa” si percepisce soprattutto quando la polpa molto matura viene lavorata con un po’ di zucchero, spezie o cacao in polvere. Il punto forte non è l’aroma esplosivo, ma la cremosità naturale. Nei Paesi dove è diffuso lo si mangia semplicemente al cucchiaio, magari con qualche goccia di lime o arancia. In versione siciliana, potete trasformarlo in un dessert leggero schiacciando la polpa matura con poco cacao amaro, cannella, un filo di miele e completando con granella di pistacchi di Bronte. Oppure usarlo come base per una mousse veg con latte di mandorla, o come “crema al cioccolato” da alternare a ricotta e scorza d’arancia in un bicchierino goloso. Per non rimanere deluse, è fondamentale riconoscere il momento giusto di maturazione. Quando è acerbo, lo zapote neroè duro e la buccia è verde brillante: dentro la polpa è chiara, allappante e davvero poco piacevole. Matura, invece, quando la buccia diventa verde olivastra, quasi marroncina, e il frutto cede bene al tatto, come un cachi molto morbido. Solo allora, tagliandolo, troverete la famosa polpa scura e cremosa. Sul fronte nutrizionale, diversi studi indicano che 100 grammi di zapote nero apportano circa 40-45 calorie, contro le oltre 500 del cioccolato. La polpa è ricca di vitamina C, oltre a vitamine A e del gruppo B, minerali come potassio e calcio, e una buona quota di fibre e composti antiossidanti. Secondo gli esperti di nutrizione, queste caratteristiche lo rendono interessante come base per dolci meno calorici rispetto alle versioni tradizionali. Resta però frutta dolce: non è un elisir miracoloso, va inserito con buon senso nella dieta. Dove lo trovate, concretamente? Per ora difficilmente nel supermercato sotto casa. In Sicilia circola soprattutto attraverso piccoli produttori, mercatini contadini nelle zone costiere e negozi di frutta esotica. Alcune aziende vendono online, spedendo i frutti quando sono ancora sodi, da far maturare a casa. La stagione siciliana si concentra tra fine primavera e inizio estate, ma può variare in base alla zona e all’annata. Se avete in programma un weekend in Sicilia nei prossimi mesi, vale la pena tenere gli occhi aperti tra le cassette di frutta: potreste imbattervi in quel “cachi verde” che costa più del solito. Sapere che dentro nasconde una crema scura, tutta da sperimentare, è già metà del divertimento. L’altra metà sarà raccontare, all’aperitivo, di aver assaggiato il famigerato frutto che sa (quasi) di cioccolato.