Gonfiori, pesantezza, pelle che tira: le gambe pesanti in estate rappresentano un problema che tocca moltissime persone. Che fare? Ve lo diciamo in questa mini guida!

Con l’inizio dell’estate, uno dei disagi maggiori che il caldo porta con sé è il senso di affaticamento a fine giornata. A partire dalla gambe che diventano gonfie facendoci avvertire un sensazione di pesantezza fastidiosa. Può dipendere dall'esercizio fisico, se facciamo sport, oppure potrebbe essere un qualche disturbo legato alla circolazione sanguigna periferica. In questo caso conviene sempre rivolgersi a un esperto, ma se si tratta di un problema passeggero, sono molti i rimedi e i prodotti che possono arrivare in aiuto. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire cosa fare contro le gambe pesanti.

Gambe pesanti: i rimedi naturali

Considerando il periodo estivo e il tempo a disposizione, il consiglio è di concedersi qualche minuto in più per prolungare la beauty routine con un massaggio drenante. Gli auto-massaggi sono il primo rimedio naturale consigliato. Come farli? Dal basso verso l'alto con prodotti specifici (leggete il prossimo paragrafo). Molto importante è non stare troppo tempo seduti: rimanere in questa posizione a lungo, infatti, rallenta la circolazione del sangue e favorisce la ritenzione dei liquidi e il gonfiore nella parte più bassa. Se lavorate in piedi, non utilizzate scarpe col tacco, mentre quando siete in posizione supina, è bene mettere un cuscino sotto le ginocchia. Last but not the least: bere tanta acqua (almeno due litri al giorno).

I rimedi ideali per l'estate

Camminate nell'acqua del mare immerse fino al bacino, o nuotate: è uno dei tips più comuni e facili da seguire durante le vacanze. Al contrario, non è consigliato esporre le gambe al sole diretto. Ferie in montagna o al lago? Sì a lunghe passeggiate e bicicletta (perfette anche per chi resta in città). Infine, attenzione ai viaggi lunghi: se andate in aereo o se fate percorsi superiori alle 4 ore, meglio indossare una calza elastica o programmare vari "pit stop" (quando siete in macchina).

Gambe pesanti: i prodotti

Dalle creme agli spray fino agli oli e agli integratori: trovate con i nostri consigli il giusto mix di prodotti!

Dal tocco setoso e asciutto si assorbe facilmente e lascia la pelle morbida, liscia e piacevolmente profumata con un balsamico aroma di menta.

Combina Arnica, Cipresso e il Sigillo di Salomone, tre principi attivi vegetali che lavorano in sinergia per aumentare la circolazione superficiale e rinforzare le pareti venose, riducendo così la sensazione di gambe pesanti. Questa azione viene rinforzata con l’estratto di alga rossa che ha proprietà tonificanti, decongestionanti e rilassanti sulla microcircolazione cutanea.

Contiene uno complesso di Ippocastano, Ortica e Pilosella provenienti da agricoltura biodinamica che lavora sinergicamente per combattere le adiposità localizzate e la ritenzione idrica. Inoltre, stimola la funzionalità del microcircolo cutaneo, favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso.

La formula contiene il 95% di ingredienti di origine naturale e il prodotto può essere applicato al bisogno in qualsiasi momento della giornata, anche più volte al giorno, per donare leggerezza e sollievo immediati alla gambe. La texture in gel, fresca e leggera, ad assorbimento rapido lascia la pelle morbida e idratata.

Aiuta ad alleviare la sensazione di pesantezza grazie al mix di Tarassaco, Cardo mariano, Orthosiphon, Caffè verde, Pungitopo, Centella ed Estratto secco di Melograno.

Arricchita con Mentolo e Oli essenziali di Limone italiano e di Cedro, questa mousse si trasforma in acqua per rinfrescare e idratare la pelle.

Ha una formula che idrata a fondo la pelle, riducendone anche la secchezza e la desquamazione, la esfolia delicatamente e la rivitalizza. Combina otto attivi vegetali come Goldenrod e Red algae, e due diversi tipi di acido ialuronico vegano, Caviale di lime australiano e due attivi marini.

La sua composizione, arricchita con Aloe Vera, dona un piacevole “effetto ice”; prodotto ottimo per riattivare la circolazione degli arti inferiori.

Snellisce, detossina, drena, rassoda e stimola la circolazione sanguigna grazie alla presenza dei Fito-Estratti selezionati e associati alla Caffeina, Canfora e Eucaliptus che integrano la Formula Tri-Molecolare®, cuore di tutti i trattamenti EISENBERG. Si applica mattina e/o sera con massaggi regolari e profondi su tutte le zone da trattare.

Credit ph: Pexels.com