Lustrini, maxi ciglia, spray per esaltare l'abbronzatura e accessori tra i capelli: se la vostra meta estiva è la Città degli Angeli, il beauty case dovrà essere all'altezza

Los Angeles, la città degli angeli: la distesa infinita di luci quando si atterra nella seconda città più popolata degli USA, l’oceano a portata di mano e i tramonti californiani.

È proprio a questo momento della giornata (a cui è dedicato anche una delle vie più celebri, il Sunset Boulevard) il brand californiano Smashbox ha dedicato una palette viso mentre The Balm ha pensato al blush Palm Springs e Max Factor, uno dei marchi preferiti delle star hollywoodiane, ha creato il nuovo mascara. Che cosa non può mancare nel beauty case per le vostre vacanze californiane?

Grazia.it ha selezionato 19 prodotti perfetti per la meta.

Cali Kissed, Smashbox

Composta da 6 cialde, questa palette regala il perfetto look californiano e mette in risalto il viso grazie a quattro sfumature scintillanti e a due polveri matte per un risultato “baciata dal sole della California”.



Mascara Masterpiece, Max Factor

Novità di stagione, dona volume e incurva le ciglia evitando che il prodotto coli, questo grazie al nuovo scovolino che passa tra tutte le ciglia comprese quelle più sottili e corte.

Brumè Parfumée, Yves Rocher

Profuma di vaniglia bourbon quest’acqua spray tipicamente estiva e senza alcol, adatta sia per il corpo che per i capelli.

Water Lip Stain, Clarins

Un’edizione limitata della collezione estiva, questo lip gloss crea un effetto tattoo sulle labbra perché non lascia tracce, è a lunghissima tenuta e non appesantisce. È stato testato e resiste fino a 300 baci. Per l’estate le versioni sono glitterate così da donare più luminosità al viso.

Le Mascara, Eisenberg

Della nuova collezione di make up, questo mascara è un profondo nero e aiuta ad allungare le ciglia e ad aprire completamente lo sguardo oltre a mantenerle nutrite.

GHD Flight, GHD

Pensato per essere super compatto così da non occupare spazio in valigia, è il 70% più potente della versione più grande ma il 50% più leggero così da garantire un’asciugature veloce e perfetta anche dall’altra parte del mondo.

Lip Crayon, Honest Beauty

Demi-matte, questo matitone labbra è ricco di oli tra cui quello di cocco, jojoba, karitè e murumuru, così da lasciare le labbra nutrite e morbide senza appesantire e seccare.



Brume Senza Risciacquo Go Detox, Jean Louis David

Si spruzza prima del brushing così da nutrirli, aiuta a proteggere i capelli dalle aggressioni esterne, prima su tutte le smog, a mantenerli luminosi grazie alla cheratina e alla seta presenti nella formula.



Rose Quartz Luminizer, Kora Organics

Bio, questo illuminante mantiene splendente e idratato l’incarnato. All’interno il quarzo rosa e la mica, un minerale, svolgono un’azione glow mentre gli oli di cocco e rosa canina nutrono.

Life Plankton Elixir, Biotherm

A base di plancton, si tratta di un siero, vero e proprio booster che rinforza le naturali protezioni della pelle del viso, riparando i segni causati dai danni quotidiani, come stress ossidativo, oltre ad attenuare eventuali rossori. Adatto anche per le pelli sensibili, non unge la pelle ed è perfetto a ogni età.

The Glowing Body Oil, La Mer

In edizione limitata, è una miscela di vitamina E e di oli nutrienti che aiutano a mantenere la pelle idrata dopo l’esposizione, a rinfrescarla e a donarle un leggerissimo tocco glow così da far risaltare il colorito.

Fineliner Ultra-Skinny Matita Gel Occhi Ultra Sottile, Marc Jacobs

Ultra slim, se applicata sulla rima inferiore crea l’illusione di una linea ciliare più voluminosa, oltre a essere waterproof.

Hair Accessories, Sephora

Dorate, le mollettine per capelli lanciano dei messaggi: Yeah!, Cool e Wanted. Per una testa ordinata ma super glam.



Ricarica Naturale Cocco & Aloe Vera, Sunsilk

Ideale per i capelli provati dopo giorni passati sotto al sole e che hanno bisogno di una maggiore idratazione: all’interno il cocco, dalle proprietà nutritive, e l’aloe vera che svolge un’azione antiossidante e rinforzante, nutrendo in profondità senza però appesantire né le radici né il fusto.



The Water, Tan Luxe

Quest’acqua vitaminizzata è composta da un mix di vitamine, B-C-E, olio di lamponi e aloe vera che mantengono la pelle idratata e aiutano a stimolare l’abbronzatura. Per questo è presente in due varianti, Light-Medium e Medium-Dark.

Balm Springs Blush, The Balm

A lunga tenuta, questo blush è pensato per tutte le tonalità di pelle adattandosi.

Spazzola da viaggio per tutti i tipi di capelli, Jean Louis David

Pensata per tutti i tipi di capelli, ha i denti morbidi disposti in maniera da pettinare sia quando la chioma è umida che asciutta. Il formato è ridotto così da essere perfetta per i viaggi.

Eau Thermale Spray, Uriage

In formato XS, è pratica da portare in giro tutto il giorno e si spruzza ogni volta che si ha voglia di essere rinfrescati. All’interno oligo-elementi e sali minerali che aiutano a idratare e lenire la pelle.



Vichy Idéal Soleil, Vichy

La texture è molto particolare perché è composta da una fase acquosa e da una oleosa in cui sono presenti tutti i filtri, UVA ed UVA lunghi, UVB: queste mixate si uniscono e creano un’emulsione leggera e trasparente che protegge la pelle e dona immediato senso di freschezza, oltre a garantire un’abbronzatura omogenea e una pelle sempre idratata. Inoltre, all’interno sono presenti i polifenoli del mirtillo dal potere antiossidante.