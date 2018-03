In gel o cremose, proteggono la pelle dagli sbalzi climatici, dai danni di sole e inquinamento e hanno profumazioni fresche e leggere

Primavera= voglia di leggerezza e di cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la crema viso. Il nuovo clima, gli sbalzi di temperatura e le giornate che si alternano tra soleggiate e piovose stressato ulteriormente la pelle.

Per questo bisogna puntare su formule specifiche che devono rispondere a queste esigenze: una quantità d’acqua maggiore, una texture leggera, magari in gel, la presenza di filtri anti inquinamento e solari, visto la maggiore quantità di ore di luce, ingredienti che donano luminosità così da cancellare il grigiore invernale.



Abbiamo selezionato 14 novità per la primavera 2018 adatte a tutte le esigenze epidermiche.

Aqua Réotier, L’Occitane

L’acqua della fonte di Réotier, nel sud della Francia, è l’ingrediente principale di questa nuova linea skincare ed è caratterizzata dalla forte presenza di calcio. Disponibile in due versione, texture in gel o crema classica, in modo particolare quella in gel è composta da microbolle di acqua che a contatto con la pelle si sciolgono. La linea comprende anche il gel detergente, l’Essence Idratante, da stendere dopo il detergente, e la Brume Rinfrescante Idratante, adatta per le giornate più calde.

Hydrance Intense Siero Idratante, Avene

Ricco di acqua termale, è una vera e propria ricarica per la pelle, dona un effetto rimpolpante, idrata in profondità e lascia una sensazione di velo d’acqua. Si applica la mattina e la sera prima del proprio abituale trattamento.

Siero Concentrato- Secret d’Excellence, Galenic

Novità di marzo, il segreto è l’alga delle nevi che agisce su due fronti, quello di ottenere un effetto immediato dalla prima applicazione e quello a lungo termine. Caratteristica inoltre di questo ingrediente, presente in maniera molto concentrata, è quella di stimolare i meccanismi di giovinezza epidermica, di rimpolpare e ridonare morbidezza alla pelle. All’interno anche le vitamine E, C e B3, oltre all’acido ialuronico e alla glicerina.

Active Pureness Fluid, Comfort Zone

Composta dal 93% di ingredienti naturali, questo fluido idratante svolge un’azione opacizzante grazie alla vitamina C e a delle polveri che evitano la pelle lucida a causa dell’assenza di sostanze oleose.

Moisture Surge, Clinique

Disponibile da marzo, la novità di Clinique ha una texture in gel-crema che si assorbe molto velocemente e soprattutto dona alla pelle 72 ore di idratazione. Il tutto grazie alla tecnologia Auto-Replenishing che, oltre a idratare, aiuta a creare una riserva d’acqua che viene rilasciata lentamente. Così facendo, l’epidermide è costantemente luminosa, morbida e idratata fino allo strato più profondo.

Lift Effect 4D – Gel Antirughe Filler, Somatoline

La texture in gel è molto leggera e fresca ed è pensata per le pelli normali e miste. La sua caratteristica è l’effetto tensore che aiuta a levigare le rughe e distendere i tratti.

Extra-Firming Jour & Nuit, Clarins

Pensate per il giorno e la notte, questo duo è ideale per le pelli delle quarantenni. Agisce sui raggruppamenti cellulari giovani per stimolarli a rigenerare l’epidermide e a mantenere la tonicità. A base di fiore canguro australiano, sono ideali come base per il trucco.

Lift Integral Nutri, Lierac

Pensato per le pelli molto secche, questa crema viso anti-età unisce due tecniche, quella lifting e la injection: la prima è svolta dall’estratto di mogano, la seconda da quello di tulipano che aiuta ad aumentare la densità del derma creando una sorta di effetto volumizzante. Il tutto è dovuto alle particolari esigenze della pelle secca che ha bisogno di trattamenti più ricchi.

DayWear Eye Cooling Anti-oxidant Moisture GelCreme, Estēe Lauder

Ricca di estratto di cetriolo, questa novità di marzo aiuta a combattere gonfiori e stanchezza del volto grazie a un complesso super anti-ossidante che svolge un’azione dermoprotettiva contro i danni dei radicali liberi così da proteggere l’area e rendere più luminoso lo sguardo.

Crema di Giovinezza- Gold Infusion, Diego dalla Palma

Composta dal 98% di ingredienti di origine naturale, questa crema svolge un’azione rivitalizzante: infatti contrasta la presenza di rughe, dona vitalità all’epidermide stessa, aiuta a combattere la disidratazione e la perdita di elasticità grazie alla presenza dell’oro puro.

Crème Soyeuse Lumin’Èclat, Maria Galland

Adatta come crema da giorno e da notte, è composta da un particolare mix di principi attivi vegetali che aiutano a donare luminosità al viso, ad affinarlo, rimpolparlo e tonificarlo. Infine, la vitamina E permette la rigenerazione a fine giornata.

Crema Ricca all’Acqua Spf 20, Uriage

Da secca a molto secca, questa crema viso è un vero e proprio bagno nell’acqua termale di Uriage. Viste le esigenze di questo tipo di epidermide, la texture è ricca, ideale per mantenere l’idratazione e la nutrizione per 24 ore. Non solo, ma nella formulazione sono contenuti agenti anti-inquinamento e una protezione UV così da svolgere un’azione completa.

Rose Diamond Face Cream, The Organic Pharmacy

L’ingrediente segreto è la polvere di diamante che dona luminosità al viso. A questa si unisce il burro di karité, la rosa mosqueta, il melograno che aiutano a prevenire la perdita di acqua così da ridurre la presenza di rughe e segni d’espressione, mentre l’effetto liftante è invece dovuto dall’hibiscus.

Day Cream Essential Energy, Shiseido

Disponibile da marzo, questa crema è presente in tre versioni, per pelli normali-secche, normali e normali-grassi ed è studiata per le donne dai 25 ai 35 anni. Si applica mattina e/o sera e svolge tre azioni: energizzante, rende cioè la pelle più resistente al passare del tempo, idratante e illuminante difendendo l’epidermide anche dall’inquinamento e dai raggi UV. Inoltre, il pack si ispira ai vasi Raku, usati nella cerimonia del tè giapponese, mentre la profumazione è basata sull’aromacologia e aiuta ad abbassare il livello di stress.