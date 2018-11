Desiderate un nuovo trattamento anti-età per il vostro viso? Trovate la soluzione migliore per voi con il nostro aiuto

Si fa presto a dire «cerco una nuova crema anti-age». Perché oltre ai soliti fattori come l'effetto rimpolpante, lisciante e illuminante, ci sono molti altri elementi che determinano la scelta del trattamento giusto.



Per esempio, il tipo di pelle, la texture preferita e, ovviamente, l'età. Se siete in cerca della crema ideale per voi, seguite i nostri consigli.

Ecco una piccola guida su come trovare la migliore crema anti-age.

20, 30 o 40: scegliete l'anti-age in base alla vostra età

Passano gli anni e la nostra pelle cambia: se a 20 anni l'obiettivo è combattere acne e pelle grassa fornendo idratazione, a 30 compaiono i primi segni, mentre a 40 la pelle comincia a perdere sempre più densità e compattezza. Ecco perché sono necessari trattamenti mirati: date un occhio alla nostra selezione.





Grassa, mista o secca: come scegliere la crema giusta in base al tipo di pelle

Oltre a considerare l'età, un fattore importante è anche la qualità della pelle. Che può avere problemi di lucidità o, al contrario, può essere disidratata (ve ne accorgete perché "tira"), infine può essere oleosa sulla fronte e nella zona del naso e secca sul resto del viso: tutte caratteristiche di cui tener conto nella scelta del prodotto giusto.

Fattore texture: non solo una questione di piacevolezza

A volte chi ha la pelle secca e spenta, avverte l'esigenza di un trattamento corposo o molto nutriente. In altri casi, invece, la preferenza va verso formula leggere e facili da assorbire. La texture, insomma, è un elemento che può fare la differenza. Ecco come.

Occhio al prezzo!

Anche il prezzo può giocare la sua parte. Ecco una selezione in base al budget che avete stabilito per il vostro trattamento anti-age.

Artwork by Elisa Costa