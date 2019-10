Durante il riposo notturno la pelle si rigenera (e quindi ha bisogno di trattamenti ad hoc). Vi spieghiamo perché

Durante la notte la pelle non riposa. Anzi, lavora di più. Perché è più ricettiva.

Durante le ore dedicate al sonno, infatti, la cute raggiunge il massimo del suo benessere: la melatonina rallenta i processi di invecchiamento e si attivano tutti i sistemi di difesa che migliorano gli scambi fra le cellule.

Se nelle ore del giorno la pelle è abituata a combattere gli stress ambientali (raggi solari UV e l'inquinamento, per esempio), di notte, invece, i cheratinociti e i fibroblasti, fondamentali per la buona salute cellulare, si attivano per svolgere un'azione di autorigenerazione cutanea dai danni ambientali.

Per aiutare la pelle in questo intenso momento di turnover cellulare, gli esperti consigliano di utilizzare una crema o un siero notte, oppure booster e maschere ad hoc; sono prodotti diversi da quelli pensati per il giorno sia per il mix di ingredienti sia per le texture (nel caso di creme) generalmente più corpose.

Pronte per una notte di bellezza? Scegliete tra le nuove proposte quella giusta per voi!

Migliora l’aspetto della pelle arrossata, irritata, opaca e disidratata. Aumenta la luminosità e la morbidezza della cute e la mantiene idratata fino a 24 ore.

Questo peeling idrata in profondità e garantisce un livello ottimale di esfoliazione in sole due o tre notti. I principi attivi, incapsulati in un gel a base di Acido Ialuronico, sono rilasciati progressivamente nel corso della notte.

Ha una texture ricca pensata per avvolgere il viso e il collo in un pool ricchissimo di principi attivi che contrastano l’invecchiamento precoce e stimolano il metabolismo della pelle.

Ha una duplice azione esfoliante e nutriente che stimola il rinnovamento cellulare donando un aspetto luminoso.

La pelle stressata ritrova calma e benessere grazie all'azione del Pantenolo e dell'Aloe Vera, che idratano la pelle, mentre il Burro di Karité, unito all’Olio di Argan e all’Olio di Noce di Macadamia, coccolano la cute.

Maschera notte vegan, ha il 90% degli ingredienti di origine naturale, come acqua di Cocco biologica e Prugna Kakadu australiana.

Grazie alla sua texture leggera e setosa, si può utilizzare come una normale crema notte o come una maschera dal profumo fresco e fiorito.

Trattamento peeling dalla tripla azione depigmentante, illuminante, ristrutturante, è ideale anche per la pelle sensibile.

Prodotto multitasking. Per chi vuole usarlo come come crema giorno e notte, va applicato in uno strato sottile con movimenti liscianti su tutto il viso. Come maschera: una volta la settimana, in uno strato più spesso, va lasciato agire per 10 minuti prima di eliminare la quantità in eccesso con una velina.

Aiuta a lenire la pelle per riequilibrarla e recuperare la giusta idratazione persa con l’esposizione solare degli ultimi mesi.

Credit ph: Unsplash, Pixels