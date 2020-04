Meglio agire d'anticipo in vista dell'estate: ecco cosa fare per combattere inestetismi e cellulite

Colpisce otto donne su dieci ed è causata da più fattori. Alimentazione, stile di vita, squilibri ormonali e scarsa attività fisica sono i maggiori responsabili della formazione della cellulite. Che va combattuta, quindi, agendo su più fronti.

Facciamo un po' di chiarezza. Innanzitutto, stiamo parlando di uno stato infiammatorio del tessuto adiposo sottocutaneo, spesso dovuto a un' alterazione del microcircolo. In un primo momento quello che notiamo è gonfiore e ritenzione idrica: sulla pelle si forma la famosa buccia d'arancia che è un accumulo di fibre di collagene intorno agli adipociti, le cellule deputate all'accumulo di grasso. Il risultato è una perdita di tono e compattezza della pelle.

Come fare per prevenire e combattere la cellulite? Bisogna lavorare con un approccio integrato che parte dall'alimentazione per arrivare ai trattamenti professionali o domiciliari, da abbinare all'attività sportiva.

Cosa fare a tavola: scegliere carboidrati a basso indice glicemico (come cereali quali orzo, farro, riso e avena), limitare i grassi saturi, ridurre le proteine animali preferendo la carne bianca a quella rossa, ovviamente usare poco sale che contribuisce alla ritenzione idrica, e poi bere almeno un litro e mezzo di acqua ogni giorno. Insomma, per dire addio alla buccia d'arancia è necessario qualche piccolo sacrificio, insieme all'uso costante di alcuni prodotti skincare.

Ecco i migliori che abbiamo selezionato per voi.

Balsamo nutri-snellente e tonificante, combatte il rilassamento cutaneo.

Grazie all'azione freddo/caldo capace di stimolare in modo prolungato il microcircolo, favorisce il drenaggio di liquidi e scorie dal tessuto e stimola l’ossigenazione.

Concentra 12 oli vegetali e due tecnologie di microalghe dal forte potere riduttore, antiossidante e antiaging, per nutrire e idratare la pelle, ridurre la cellulite e migliorare l’aspetto di smagliature e cicatrici.

Combina Estratto di Iris dalle virtù fortificanti e rassodanti e Polifenoli di Vinaccioli d'Uva che contribuiscono con un’azione tonificante e aiutano a preservare il collagene per una pelle più soda.

Drena, tonifica, ridensifica, rimodella e combatte gli inestetismi della cellulite. Pratico da usare, non unge e non necessita di massaggio.

Con estratti d’uva e acqua organica di foglie di vite, attiva il microcircolo sanguigno e stimola il drenaggio di liquidi in eccesso.

Le capsule uniscono l’efficacia riducente della Caffeina a quella drenante dell’Escina per un’azione urto nei confronti degli inestetismi della cellulite.

Crema nebulizzabile contro gli inestetismi della cellulite, da vaporizzare con Phil Pharma Skin Up S, ha proprietà snellenti e drenanti e dona alla pelle un aspetto più levigato.

Un vero trattamento SPA che abbina i benefici della talassoterapia a quelli della ciliegia, un frutto italiano ricco di principi attivi preziosi per la pelle.

Credit ph: Pexels