Sono una miscela profumata di cinque piante bio dai molteplici benefici: cannella, mirtillo, vite rossa, scorza d'arancia dolce e ribes. Favoriscono l'eliminazione delle tossine e procurano una sensazione di benessere immediato.

Ideale per: chi ha bisogno di qualche giorno di detox (o dopo l'hangover).

Formulato con carnitina, caffeina, zenzero+globularia, sale marino ed escina, drena, riduce le adiposità e migliora visibilmente l’aspetto buccia d’arancia.

Ideale come trattamento d'urto.





Crema gel per le imperfezioni della cellulite edematosa, è formulata con caffeina pura, estratto di edera e carnitina. Contribuisce a donare un aspetto ridefinito alla silhouette.



Ideale se volete combattere anche il rilassamento cutaneo con una soluzione anticellulite.

Gel anticellulite dalla texture fresca e leggera, garantisce un assorbimento ultra-rapido. Combatte efficacemente gli inestetismi della cellulite e i cuscinetti, con un piacevole effetto freddo.

Ideale anche dopo una giornata al sole.

Il fango del Mar Morto è prezioso e riconosciuto per la sua concentrazione e composizione in sali. Aiuta a risolvere inestetismi cutanei, per alleviare tensioni muscolari e anche per trattamenti d’urto coadiuvanti della cellulite e delle adiposità localizzate.



Ideale dopo un allenamento e per rendere le gambe più lisce e toniche.

Ha un'azione drenante grazie alla Regina dei Prati, che sostiene la funzione di eliminazione idrica, alla Vite Rossa, che migliora la sensazione delle gambe pesanti, e al Caffè verde.

Ideale per una settimana di detox post vacanza al Sud.









Integratore alimentare a base di succhi concentrati di Açai e Sambuco, con estratti di linfa di Betulla e di Cardo mariano aiuta a sostenere le funzioni depurative dell’organismo.

Ideale per fare il pieno di sostanze utili all'organismo.

Siero-gel fluido, ad assorbimento immediato, è ricco di potenti attivi che lavora in profondità sotto l’abituale trattamento corpo favorendo il drenaggio dei tessuti grazie a un complesso rimodellante.

Ideale per chi vuole un trattamento multitasking.

Gel a rapido assorbimento, con il 95% di ingredienti di origine naturale, contiene un mix di ingredienti che svolgono un'azione lipolitica e anti-stoccaggio, stimolano il microcircolo, favoriscono il drenaggio dei liquidi e nutrono in profondità la pelle.

Ideale per chi ama i prodotti green.





