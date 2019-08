Scrub, oli, balsami: una pelle elastica e idratata si ottiene ancora prima di uscire dalla doccia



Quando si tratta di applicare la crema per il corpo non tutti riusciamo a essere ligi al dovere. Tra il poco tempo e la (sacrosanta) pigrizia, spesso saltiamo questa routine, e il risultato è quello di una pelle secca e poco elastica.

La soluzione, per chi non riesce proprio a fare amicizia con lozioni e burri corpo, è quella di idratarsi già sotto la doccia, risparmiando tempo e anche un po’ di “fatica” (quella di massaggiare, chiaro!).

Olio sulla pelle umida, un toccasana per le pelli secche





La soluzione migliore per le pelli secche e poco elastiche? L’olio! Il modo migliore per massaggiarlo è subito dopo la doccia, sulla pelle ancora umida, leggermente tamponata: in questo modo l’olio non rimarrà appiccicoso e si assorbirà velocemente, lasciando la pelle vellutata.

Provenzali, olio di mandorle dolci

Un olio di mandorle puro al 100%, ideale per le pelli più secche. Da provare anche nelle varianti profumate (alla magnolia, al tè verde, al muschio bianco e alla viola) per una coccola in più.

Rilastil, olio elasticizzante

Un mix di oli di origine vegetale (tra cui olio di oliva, di jojoba e argan) arricchito da vitamina E e vitamina F.

Weleda, Olio Cellulite Betulla

Un olio formulato per i massaggi, efficace contro la cellulite (se applicato con costanza!), promette una pelle più levigata ed elastica.

Balsami corpo da usare sotto la doccia

La soluzione anti-pigrizia per eccellenza sono gli idratanti da doccia: si spalmano sulla pelle bagnata a fine doccia e si risciacquano velocemente, lasciando un velo di idratazione.





Lush, Ro's Argan



Arricchito da burro di karité, olio di argan e deliziosa essenza di rosa promette una pelle morbida ed elastica.

Sephora, balsamo doccia nutriente



Cinque diverse fragranze tra cui scegliere per questo balsamo doccia che coccola, idrata e deterge la pelle in modo delicato.

Phytorelax, Balsamo Corpo Rilassante Fiori di Bach

Arricchito con burro di Karitè e di Babassu, ha un effetto idratante ed emolliente sulla pelle già dalla prima applicazione.

Gommage con un tocco (di idratazione) in più





Rinnovare la pelle e idratarla allo stesso tempo: perché no? Scegliendo un gommage per il corpo delicato e idratante, probabilmente non avrete bisogno di applicare una crema appena uscite dalla doccia.

Massaggiatelo delicatamente sulla pelle umida, senza sfregare: l'effetto esfoliante, unito alle componenti idratanti, lascerà la pelle più liscia e morbida.

Questa soluzione è ideale per chi ha la pelle normale e non ha bisogno di eccessiva idratazione.





REN, Anti-Fatigue Exfoliating Body Scrub

Un balsamo esfoliante per il corpo che illumina delicatamente tutti i tipi di pelle, dando un effetto lisciante e ammorbidente.

Caudalie, Gommage Crushed Cabernet

Un gommage ai vinaccioli d'uva e ai 6 oli essenziali (composto al 99% da ingredienti naturali) lascia la pelle liscia, morbida e setosa.

Avène, Gommage delicato

Le microbiglie delicate di cellulosa e cera di jojoba affinano delicatamente la pelle, mentre gli agenti idratanti di origine vegetale la ammorbidiscono dolcemente.