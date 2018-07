Agrumi, gelsomini, fichi: per la vacanza in Sicilia il beauty-case è decisamente mediterraneo. E da tenere a mente anche una spa a Mazzara del Vallo che risveglia i 5 sensi

Terra di miti, leggende e tradizioni secolari, la Sicilia è tra le mete estive italiane per eccellenza grazie a un mix di mare cristallino, cucina eccellente e relax.



Per questo, il beauty case per una vacanza sull’isola, ma anche nei tanti arcipelaghi attorno, non può che tener conto dell’atmosfera e della natura siciliana.



Gli agrumi di Sicilia, il gelsomino, gli aromi delle erbe aromatiche come rosmarino e timo, i fichi sono tutti gli ingredienti di un beauty perfetto per questa meta. Il dettaglio? Un rossetto rosso per labbra laccate perché la Sicilia è anche passione.

L’indirizzo rilassante: Giardino di Costanza Resort, Mazara del Vallo



Il resort è circondato da un parco di 50.000 metri quadri e riflette completamente la cultura isolata, tra dorature e baldacchini. All’interno la Naklah Spa è affidata ai trattamenti e massaggi di Clarins. Basata sul concetto di relax puro, durante ogni trattamento vengono risvegliati tutti i 5 sensi attraverso il massaggio e l’aromaterapia mentre il tutto si conclude con una degustazione di tisane o tè. Basato tutto su una particolare manualità studiato dal brand francese, tra i trattamenti più richiesti c’è lo scrub e massaggio a base di agrumi di Sicilia che aiuta a tonificare, drenare e dona una sferzata di energia.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash