Come cambiano struttura, idratazione e luminosità cutanea e perché la beauty routine deve adattarsi a questi processi biologici

Dopo i 35 anni la pelle non cambia all’improvviso: semplicemente smette di nascondere ciò che sta già accadendo da tempo. È una trasformazione lenta, quasi silenziosa, che a un certo punto diventa leggibile allo specchio e al tatto, come spiega la dermatologa Aideco Carolina Bussoletti.

Beauty routine dopo i 35 anni: come cambia la produzione di collagene

Già dai 25 anni, racconta l'esperta, la produzione di collagene inizia a diminuire, circa dell’1% ogni anno, ma è dopo i 35 che questo calo si somma e diventa evidente. Il derma si assottiglia, i fibroblasti rallentano la sintesi di collagene di tipo I e III, mentre le fibre elastiche perdono ordine ed efficienza. Anche l’acido ialuronico endogeno si riduce, con un impatto diretto su volume e idratazione profonda. “Le rughe dinamiche, quelle che compaiono solo quando si sorride o si corruga la fronte, iniziano a lasciare tracce permanenti”, e la pelle perde progressivamente compattezza, soprattutto nelle zone più esposte alla gravità.

Le trasformazioni del ritmo biologico

Ma non è solo una questione di struttura. Anche il ritmo biologico cambia: il turnover cellulare rallenta, passando da circa 28 giorni nei vent’anni a cicli più lunghi dopo i 35-40 anni. Il risultato è una pelle meno luminosa, più opaca, con una texture meno uniforme. Parallelamente il microbioma cutaneo perde diversità, mentre la barriera si indebolisce. Le ghiandole sebacee riducono la loro attività e la pelle tende a diventare più secca, soprattutto nelle donne, con una lucidità che si concentra quasi esclusivamente nella zona T.

Beauty routine dopo i 35 anni: come modificare la skincare

In questo nuovo equilibrio, anche la skincare quotidiana deve cambiare logica. Gli step essenziali, secondo Bussoletti, sono pochi ma decisivi: detersione, siero e contorno occhi. La detersione, in particolare, deve diventare più gentile e rispettosa. I detergenti troppo schiumogeni possono alterare il pH fisiologico e sottrarre lipidi fondamentali allo strato corneo, già più lento nel rigenerarsi. Per questo si preferiscono texture cremose, tensioattivi delicati o acque micellari bifasiche. La sera, la doppia detersione con olio e detergente acquoso resta una delle soluzioni più efficaci per rimuovere make-up e impurità senza stressare la barriera.

Il vero fulcro della routine diventa il siero. “Se prima dei 30 era un extra, dopo i 35 è il nucleo della routine”, dice Bussoletti. È il veicolo più concentrato di attivi e quello capace di agire più in profondità rispetto alla crema. Al mattino trova spazio la vitamina C, per proteggere e illuminare; la sera i retinoidi, per stimolare il rinnovamento cellulare; mentre i peptidi lavorano sulla densità cutanea, sostenendo collagene, elastina e acido ialuronico endogeno. La niacinamide, invece, si conferma un attivo trasversale: rinforza la barriera, uniforma il tono, riduce le discromie e migliora la tolleranza cutanea.

Gli attivi alleati

Tra gli attivi più rilevanti in questa fase c’è il retinolo, che agisce su più livelli contemporaneamente "accelerando il turnover epidermico, stimolando la sintesi di collagene nei fibroblasti e inibendo le metalloproteinasi che degradano la matrice e riduce la pigmentazione irregolare”. Ma va introdotto con gradualità, a basse concentrazioni (0,025–0,05%), inizialmente poche volte a settimana, e poi va aumentato progressivamente per permettere alla pelle di adattarsi senza irritazioni o desquamazioni.

Beauty routine dopo i 35 anni: l'idratazione diventa "strutturale"

Accanto ai trattamenti, cambia anche il concetto di idratazione che diventa “strutturale”. Non si tratta più solo di trattenere acqua, ma di ricostruire i sistemi che la regolano. Entrano in gioco i lipidi barriera - ceramidi, colesterolo e acidi grassi - spesso ridotti dopo i 35 anni. L’acido ialuronico a basso e molto basso peso molecolare aiuta a raggiungere gli strati più profondi, mentre i postbiotici supportano il microbioma e rafforzano la funzione protettiva della pelle. Anche il contorno occhi assume un ruolo centrale. È una zona naturalmente fragile, dove lo spessore cutaneo è minimo e la presenza di ghiandole sebacee quasi assente. Qui i segni compaiono prima e più facilmente, ed è per questo che “i trattamenti più efficaci combinano peptidi botox-like, caffeina e attivi drenanti, in formule testate per la massima tollerabilità”.

La protezione solare quotidiana è un must

La protezione solare quotidiana diventa infine un passaggio non negoziabile. “I raggi UV sono responsabili dell’80–90% del fotoinvecchiamento cutaneo visibile, perché degradano collagene ed elastina e accelerano la comparsa di macchie e perdita di elasticità. L’SPF 30 rappresenta il minimo, ma l’SPF 50 è la scelta più efficace, da utilizzare tutto l’anno, anche in città e attraverso i vetri", afferma l'esperta.

Il ruolo dello stile di vita

Infine, la pelle racconta anche lo stile di vita. Durante il sonno profondo si concentra circa il 70% della secrezione dell’ormone della crescita, fondamentale per la rigenerazione dei tessuti, mentre il cortisolo si riduce. Dormire meno di 6–7 ore in modo cronico compromette la qualità cutanea. Anche l’alimentazione incide: l’eccesso di zuccheri favorisce la glicazione, che irrigidisce il collagene, mentre il fumo agisce come acceleratore dell’invecchiamento cutaneo riducendo ossigenazione e qualità dei tessuti. E resta un elemento spesso sottovalutato ma decisivo: l’acqua. La pelle è composta per il 60–70% da acqua e una sua carenza si riflette immediatamente su elasticità, barriera e luminosità.

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