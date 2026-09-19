Pamela Anderson riscrive i canoni della bellezza con un approccio autentico e minimalista. E il segreto della sua pelle luminosa è più accessibile di quanto si possa pensare.

Nel 2023, nel documentario Netflix Pamela, A Love Story, l’ex bagnina di Baywatch si è presentata davanti alle telecamere senza un filo di trucco. Lentiggini in primo piano, rughe comprese. Niente filtro nostalgia anni ’90, solo un volto vero.

Da lì è partita la nuova ossessione social: dalla Paris Fashion Week ai red carpet successivi, la sua scelta no-makeup è stata letta ovunque come un glow up consapevole. Non solo un cambio di look, ma un manifesto contro la corsa al ringiovanimento a tutti i costi. E dietro quella pelle luminosa, la curiosità: qual è davvero la skincare Pamela Anderson?

Da sex symbol a icona no-makeup: il nuovo glow di Pamela

Per gran parte degli anni ’90, l’immagine di Pamela era sinonimo di trucco intenso, contouring ante litteram, eyeliner nero e labbra ridisegnate. Oggi, a 58 anni, lei stessa ha deciso di spegnere i riflettori sul personaggio per accendere quelli sulla persona.

Nel documentario ha chiesto alla sua make-up artist di lasciarla completamente al naturale: «Tutti sanno come sembro truccata, voglio mostrare la mia faccia autentica», ha spiegato. Il risultato? Un viso rilassato, luminoso, che lei stessa riassume così: «La faccia più attraente è quella in pace e sorridente».

Questa libertà passa anche dal rifiuto di inseguire procedure estreme. Pamela ha dichiarato di non voler fare “pazzie” pur di sembrare più giovane. Al posto della lista infinita di trattamenti, punta su una filosofia che chiama skin nourishment: la pelle non da correggere, ma da nutrire, dentro e fuori.

Vegana da anni e impegnata con la sua fondazione per i diritti umani, animali e dell’ambiente, collega bellezza, stile di vita e stato mentale. «Siete ciò che mangiate, ma anche ciò che guardate e ascoltate», ha raccontato. Non è solo poesia: meno stress e sonno migliore si vedono davvero subito sul colorito.

La filosofia skincare di Pamela Anderson: poca roba, tanta idratazione

Per lei «l’idratazione è il miglior anti-age». In pratica significa umidificatore nelle stanze troppo secche e uno spray all’acqua di rose in frigorifero, usato ogni volta che apre lo sportello. Un “tonico” sensoriale che aiuta anche la barriera cutanea a mantenere acqua.

Altro punto chiave: niente esfoliazioni aggressive. Pamela ha raccontato di non esfoliare spesso, preferendo lasciare alla pelle il suo naturale turnover. I dermatologi ricordano che gli scrub troppo frequenti, soprattutto dopo i 40 anni, possono indebolire la barriera cutanea e aumentare rossori e secchezza.

Nel 2024 ha fatto un passo in più lanciando il suo brand Sonsie Skin, vegano e cruelty free, costruito proprio intorno a questa idea di semplicità. La routine “vera”, quella di tutti i giorni, ruota intorno a pochi prodotti: una mousse detergente delicata, un siero con niacinamide, una crema idratante ricca di glicerina e peptidi e un balsamo labbra nutriente a base di squalano.

Secondo diversi studi recenti sulla pelle matura, ingredienti come niacinamide, glicerina, peptidi e squalano migliorano la funzione barriera, trattengono acqua e rendono la grana più uniforme. In sintesi: meno grigiore, più comfort, il famoso effetto “glowy” senza bisogno di fondotinta spesso.

Un altro tassello sono i trattamenti professionali. La sua facialist a New York ha raccontato che Pamela fa facials settimanali improntati su pulizia delicata, idratazione intensa, nutrimento e ossigenazione, perfetti per chi preferisce mostrare la pelle nuda anziché coprirla.

Come copiare la routine viso minimalista di Pamela nella vita reale

La buona notizia è che non serve avere Sonsie nel bagno per ispirarsi alla routine skincare Pamela Anderson. Servono pochi step, ma costanti.

Al mattino, l’ideale è una detersione delicata tipo mousse o latte, che non “sgrassi” troppo. Subito dopo, un siero con niacinamide (la riconoscete in etichetta proprio come “niacinamide”) per lavorare su luminosità e rossori. Terzo step: crema idratante con glicerina e, se possibile, qualche peptide. Chi vive in città inquinate può scegliere texture un po’ più dense, che fanno da scudo contro smog e aria secca.

Poi c’è il passaggio che Pamela cita poco ma che i dermatologi considerano non negoziabile: la protezione solare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lega l’esposizione ai raggi UV a invecchiamento precoce e danni cutanei; soprattutto in Italia, fra sole forte e mare, un SPF 30 o 50 tutti i giorni è il vero investimento anti-age.

La sera si torna alla detersione dolce, seguita di nuovo dal siero idratante e da una crema più ricca, tipo “crema barriera”, magari con squalano tra gli ingredienti. L’esfoliazione può essere affidata una volta a settimana a un acido delicato (mandelico, lattico), evitando scrub fisici troppo aggressivi.

Per imitare i suoi facials, basta programmare un piccolo rituale settimanale: maschera in tessuto o idrogel ad alta idratazione, dieci minuti di posa mentre si ascolta una serie o un podcast, poi un breve massaggio con le mani o con un rullo di quarzo. Il massaggio stimola il microcircolo e aiuta i prodotti a penetrare meglio, un gesto che molte facialist considerano decisivo quanto la formula della crema.

Ultimo dettaglio molto Pamela: il balsamo labbra. Lei ne usa di organici, tutti i giorni, anche a viso pulito. Per voi può diventare il tocco finale di un look no-makeup: pelle preparata, sopracciglia pettinate, balsamo (magari leggermente colorato) e via. Il vero glow up, alla fine, è sentirvi così a vostro agio da non avere più paura di uscire senza trucco.