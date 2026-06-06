La nuova generazione di SPF punta su texture invisibili e formati tascabili, rendendo la protezione solare più semplice da usare e più facile da mantenere

No, non è un trend. O meglio: i solari “on the go” per ritocchi veloci mentre si lavora, si viaggia o si è per strada rispondono a un’esigenza ben precisa fatta di rituali meno complessi, gesti intelligenti e immediati, capaci di adattarsi ai ritmi serrati delle giornate urbane. La protezione solare, un tempo confinata alle vacanze estive e alle ore trascorse in spiaggia, oggi entra con naturalezza nella quotidianità di chi attraversa la città, lavora all’aperto o semplicemente passa molte ore sotto la luce del sole. Di conseguenza anche i prodotti che usiamo sulla nostra pelle devono adattarsi ai diversi bisogni.

Solari 2026: il successo dei formati in stick

Negli ultimi anni dermatologi ed esperti di skincare hanno insistito su un concetto ormai centrale: proteggere la pelle dai raggi UV non è qualcosa da fare ogni tanto, ma una necessità costante. Da qui nasce il successo dei prodotti pensati per i ritocchi durante la giornata, formule leggere e pratiche che permettono di rinnovare la protezione senza alterare il trucco né interrompere la routine. Un’esigenza concreta che l’industria cosmetica ha saputo intercettare trasformandola in un segmento sempre più sofisticato.

La vera svolta è arrivata con i nuovi formati. Stick trasparenti, spray ultra leggeri, cushion compatti e polveri protettive hanno cambiato il rapporto con il solare, rendendolo finalmente compatibile con la vita reale. Non più creme dense da applicare con calma davanti allo specchio, ma prodotti veloci e facili da portare sempre con sé. Oggi il solare trova spazio nella borsa, nel beauty case da ufficio e perfino nella tasca di una giacca, pronto per un’applicazione rapida tra una riunione e un appuntamento.

Un pack sempre più pratico

Anche l’estetica dei prodotti ha avuto un ruolo decisivo nel successo di questi formati molto pratici. Packaging essenziali, texture invisibili e formule sempre più confortevoli hanno contribuito a rendere il gesto della protezione qualcosa di semplice e persino elegante. Insomma, qualcosa a cui non possiamo dire più no. Ecco le novità dell’estate 2026 da mettere in borsetta.

Ha una texture leggera e setosa dal tocco vellutato che non appiccica né unge. Si assorbe immediatamente senza lasciare traccia. Contiene olio di lino, emolliente e lenitivo, e vitamina E antiossidante.

Con Perle di Luce, Olio di Cocco e Vitamina E è pronto a illuminare il viso e a proteggerlo, aiutando a prevenire la formazione di macchie scure.

Protegge con un solo gesto dai raggi UVA/UVB il viso, le labbra e le zone sensibili (nei, cicatrici, tatuaggi) senza lasciare residui. Arricchito con olio di vinaccioli d’uva, ha una formula nutriente ma non grassa.

Protegge dai raggi UVA/UVB con SPF50+, difende dagli infrarossi IR-A, idrata con una texture fresca e leggera. Resistente all’acqua, è a rapido assorbimento.

Dalla texture trasparente, ultra scorrevole e non appiccicosa, è ideale per la fotoprotezione delle zone più sensibili del viso, oltre a nevi, cicatrici, tatuaggi e macchie.

Questo stick invisibile con una texture “cristallo” dona luminosità alla pelle per un sano effetto “glow” quotidiano.

Lancôme UV Expert Supra Screen Invisible Sun Stick

Arricchito con un complesso skincare per proteggere e correggere i segni del foto-invecchiamento in un unico prodotto, ha un finish invisibile, adatto a tutti i tipi di pelle.

Formulato con filtri minerali, assicura difesa ad amplio spettro UVA-UVB, proteggendo la pelle dai danni causati dai radicali liberi. Minimizza le imperfezioni e dona un aspetto mat, naturale e uniforme.

Spray solare, è formulato per fornire un'elevata protezione dai raggi UV. La sua texture trasparente a doppio strato ne facilita l'applicazione, senza lasciare macchie sulla pelle.

Protegge il viso e le zone più esposte dai raggi UVA/UVB e dalla luce blu aiutando allo stesso tempo a prevenire la comparsa di macchie scure.

Arricchito di un leggero profumo solare, lo stick viso è adatto a tutti i tipi di pelle, presenta una formula traslucida resistente all'acqua e al sudore che scorre perfettamente sulla pelle e offre un finish invisibile.

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