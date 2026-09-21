Capo indispensabile, alleato e compagno fidato di una vita: ecco i blazer per la stagione autunno inverno 2026 2027

Torna, come inevitabilmente accade, ma lo fa dimostrandoci ancora una volta che si può sempre cambiare. Stiamo parlando del blazer, uno dei capi più versatili e riconoscibili del guardaroba donna.

Un vero passe-partout: nella mezza stagione diventa un perfetto capospalla, mentre in inverno si trasforma nell'elemento chiave di look formali, eleganti ma anche più casual.

Blazer autunno inverno 2026-2027: cosa cambia?

Le giacche blazer donna prendono ancora più spazio, letteralmente. Non solo grazie ai blazer oversize e destrutturati, da indossare anche al di fuori del classico completo giacca e pantalone, ma anche attraverso nuove costruzioni e proporzioni.

Le spalle, infatti, si fanno spesso più accentuate e riportano in auge il power dressing anni '80. Sia chiaro, in una versione meno imponente ed esagerata rispetto agli eighties, ma comunque evidente.

Le spalline diventano così uno degli elementi distintivi dei blazer di tendenza, capaci di dare carattere anche agli outfit più semplici.

Il fascino dei blazer della nuova stagione nasce ancora una volta dai contrasti. Da una parte troviamo blazer morbidi, disinvolti e oversize, dall'altra giacche più femminili e affusolate, con tagli che seguono il punto vita e ridisegnano la silhouette.

Accanto ai volumi ampi trovano quindi spazio i blazer sartoriali, più strutturati e definiti, pensati per valorizzare la figura e dare un'impronta sofisticata al look.

Una varietà di forme che rende la giacca uno dei capi più interessanti della stagione.

Tra i protagonisti indiscussi ci sono i blazer doppiopetto, che giocano ancora una volta con proporzioni e contrasti, ma non mancano le giacche monopetto, i modelli dal gusto college e gli spencer, per interpretazioni più leggere e femminili.

Blazer: i colori e i tessuti must have

Grande riconferma per i colori scuri, a partire dall'immancabile blazer nero, che si affianca al blu navy. Sono loro a definire una parte importante della palette, grazie alla loro capacità di adattarsi tanto agli outfit eleganti quanto alle combinazioni più quotidiane.

Tra i grandi classici intramontabili ritroviamo anche la stampa principe di Galles e il grigio gessato, che per la nuova stagione si arricchiscono di dettagli e interpretazioni più contemporanee.

Ma la palette cromatica dei blazer guarda anche alla natura e alle sue tonalità più intense. Ecco quindi verdi scuri, marroni, aranci e rossi profondi, colori caldi e avvolgenti che danno nuova personalità alla giacca.

Un mondo di contrasti, dunque, dove cambiano volumi, proporzioni e colori, ma l'eleganza continua a dominare. Il risultato sono blazer donna da indossare in modi diversi, dal completo sartoriale all'abbinamento più rilassato con jeans e capi casual.

I modelli di tendenza

Oversize o più aderenti, doppiopetto o monopetto, neri, navy o declinati nei colori della natura: i blazer autunno inverno 2026 2027 si confermano un investimento versatile per il guardaroba femminile.

Scopri i modelli di blazer donna 2027 e le nuove interpretazioni della giacca più amata della stagione.

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