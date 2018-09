Circa 30 mila specie, le alghe sono ingredienti dalle molte proprietà adatte per nutrire, svolgere un'azione anti-età, detossinare e depurare

È esplosa l’alga-mania. Ricchissime di componenti nutrienti e antiossidanti, le alghe sono un vero e proprio toccasana adatto a tutto il corpo, partendo dal viso. Adatte per tutto l'anno, è però l’estate la stagione migliore per approfittare dei loro benefici.



Il potere delle alghe



Forse la più conosciuta è l’alga spirulina, un nome simpatico che resta facilmente in mente, utilizzata per rinforzare il sistema immunitario e come integratore multivitaminico, oltre che per le sue proprietà depurative e disintossicanti. Ma non è la sola.

Anzi, recentemente il mondo della cosmesi si è molto affidato al potere di queste piante, in natura infatti ne esistono all’incirca 30 mila specie conosciute, ognuna ricca di proprietà.

Tale enorme varietà è dovuta al fatto che l’alga è stata tra i primi organismi viventi a comparire sulla Terra circa 2 miliardi di anni fa all'interno di quello che era un oceano primordiale; ad oggi è uno degli organismi viventi più antichi, per questo nei millenni ha racchiuso in sé moltissimi benefici.

Di origine marina o di acqua dolce, le alghe sono raccolte spesso manualmente soprattutto nei tratti di mare meno inquinati e più puri, come per esempio lungo le coste del Mar del Nord, nel Mediterraneo, soprattutto in Sardegna, e quelle rocciose dell’Atlantico. Successivamente sono lasciate essiccare al sole e poi lavorate.



Accanto alla già citata alga spirulina, sono molto utilizzate in cosmesi le microalghe, ricchissime di antiossidanti e antinfiammatori, e l’alga rossa atlantica le cui foglie si dilatano o si richiudono su se stesse a secondo dell’ambiente circostante. Questa caratteristica l’ha resa fondamentale nei trattamenti viso anti-age proprio perché aiuta a distendere la pelle.

Recentemente si sono aggiunte anche le xantofille, utilizzate nei prodotti solari di ultima generazione come fotoprotettori in grado di bloccare l’iperpigmentazione.







Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash