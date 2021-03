In cerca di una nail art per il matrimonio? Ecco come scegliere quella giusta con i nostri consigli e con una selezione delle migliori unghie sposa 2021

Unghie sposa 2021: le manicure più belle ed eleganti giocano su nuance chiare e leggere, dal nude al rosa soft. Ancora molto gettonata, la french manicure sposa tonalità molto delicate su unghie mai troppo corte, mentre il bianco, il rosa lattiginoso o il rosa pesca nella variante cremosa sono le tonalità su cui puntare quando si hanno ancora molti dubbi. Scegliete con i nostri consigli la manicure sposa che fa per voi!

Cosa fare prima di realizzare una manicure sposa

Per il giorno del matrimonio tutti i minimi dettagli vanno curati. Dall'abito al make-up fino alla nail art che è spesso in primo piano. La prima cosa da fare, prima ancora di scegliere la nail art, è assicurarsi di avere delle unghie sane e resistenti. Dedicate del tempo alla nail care, anche con un consulenza dell'esperto che vi saprà consigliare sull'utilizzo dello smalto semipermanente o del gel, quando è il caso di optare per una ricostruzione più importante.

Unghie sposa: la differenza tra smalto gel e smalto semipermanente

Se l'unghia non è perfettamente curata, lo smalto in gel può dare una mano nella ricerca della forma desiderata. La tecnica è consigliata quando non è possibile fare diversamente e tende a dare uno spessore maggiore all'unghia. La suggeriamo, quindi, quando si ha molto tempo (almeno 3/4 mesi) per preparare l'unghia al grande giorno, altrimenti meglio valutare l'opzione smalto semipermanente. Questo tipo di smalto è un foto indurente e viene applicato come una normale lacca, infine fissato usando la lampada a led. Assicura un aspetto curato per circa 15 giorni, senza dare alcun spessore all'unghia.

Unghie sposa 2021: stesso smalto per mani e piedi?

In generale, è consigliato optare per un look coordinato, scegliendo la stessa nuance per mani e piedi. Ma si può giocare sulle sfumature, per esempio abbinando un rosa pastello a un rosa antico: l'importante è che sia in armonia con il look.

Forma dell'unghia

Anche in questo caso non esiste una regola precisa: tutto dipende dai vostri gusti. La forma più classica e a prova d'errore è quella tondeggiante oppure ovale, mentre se l'unghia è molto lunga, il consiglio che vi diamo è di puntare sulla forma a mandorla.

Unghie sposa french e unghie sposa baby boomer

Le unghie sposa french con tinte nude restano un grande classico. Al posto della variante che vuole una punta molto più chiara rispetto alla resto dell'unghia, optate per tinte pastello, decisamente più cool. Vale anche per la manicure sposa baby boomer che abbraccia tutte le sfumature del rosa e che può avere un risultato molto delicato. Le tonalità strong come il nero, il rosso o il viola, non sono vietate: tutto dipende dal mood della cerimonia e dal vostro look. Come sempre.

Quanto tempo prima prenotare la manicure

Fissate l’appuntamento pochi giorni prima delle nozze; in ogni caso mai troppo in anticipo per evitare che le unghie si rovinino o lo smalto si sbecchi.

Unghie sposa particolari: le proposte a cui ispirarsi

Indecise sul nail look da sfoggiare nel giorno del vostro sì? Ecco alcune idee da replicare che abbiamo selezionato per voi.

Manicure semplice nude

Nail art minimal, color cipria o rosa chiarissimo: una nuance neutra a prova d'errore.

Nail art rosa lattiginoso

Ideale su una pelle già abbronzata, è perfetta con un finish più brillante e cremoso.

Manicure bianca

Un colore bianco cremoso spicca su unghie dalla forma più squadrata. Per questa nail art scegliete uno smalto semipermanente.

Unghie sposa rosa pesca

Una scelta semplice ma raffinatissima, con unghie sposa dal finish satinato.

Unghie rosa intenso

Per chi ama un colore più deciso con accent nail, una tecnica che pone l'attenzione su una sola unghia - di solito l'anulare - che ha un colore e/o una texture diversa rispetto alle altre.

Credit ph: Pexels.com