Le tendenze unghie inverno 2021 ci guidano verso nail art semplici, nelle shade scure o, al contrario, nude. Tra le proposte più belle da non perdere c'è la Skittle Manicure e la French alternativa, ma anche le nail art black e pastello. Scoprite la manicure che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Unghie inverno 2021: la Skittle Manicure

Nell'interior design la tonalità del 2021 è stata il grigio, in tutte le sue sfumature: un colore che, in realtà, sarà grande protagonista anche nella nail art del momento, la Skittle Manicure. «Sulla cresta dell’onda già da un po' - dicono gli esperti di The Nails Bar Milano - la Skittle Manicure torna per la fredda stagione con nuance più avvolgenti. L’idea è quella di dipingere le unghie con tonalità diverse, purché appartenenti alla stessa palette per ottenere un effetto finale armonioso ed equilibrato».

Shade of Green

Inenso, avvolgente e nella tonalità sottobosco, il verde scuro è la shade invernale per eccellenza. Da provare in una versione cremosa e luminosa su unghie dalla forma a mandorla.

Unghie inverno 2021: la French alternativa

La French manicure, una delle tecniche più gettonate e replicate di sempre, si declina in forme, colori e varianti differenti in ogni stagione, lasciando carta bianca alla fantasia e alla creatività. Da provare la base nude accostata alle sfumature del foliage o dell'oro in tutte le sue varianti.

Back to Basic

Anche la manicure più semplice e basilare è tornata sotto i riflettori, declinandosi in eleganti sfumature dai toni lattiginosi, rosa, beige e tortora. Il twist per rendere speciale la nail art invernale? Un piccolo disegno, per esempio sull'anulare, realizzato con uno smalto glitter.

Bicolor per le unghie inverno 2021

Ritorna il bicolor dark - nelle sfumature verdi e nere - dal finish opaco (l'ispirazione arriva da X Factor). Per rendere la nail art ancora più speciale, disegnate delle forme geometriche diverse su una o su tutte le dita.

Pastel mania

Altro che colore primaverile! Bianco, rosa o tiffany, il pastello conquista la nail art invernale. Su unghie corte o lunghe, poco importa.

Glitter

Dimenticate le nail art uniformi. Dopo la Skittle Manicure è il momento della manicure glitter soltanto su medio e anulare. Il consiglio è di scegliere una tonalità di base per tutte le unghie e poi trovare la shade giusta per la nail art sparkling.

Xmas is coming

Meglio giocare d'anticipo: il Natale non è poi così lontano. Iniziamo dalla nail art ispirata alla neve e al ghiaccio. Come realizzarla? «Decorate le unghie con il disegno di un orsetto polare - suggeriscono dal marchio nail PassioneUnghie - e con decorazioni in 3D ottenute con la polvere acrilica e nail bijoux fiocchi di neve".

Credit ph: The Nail Bar Milano Press Office, Passione Unghie, OPI, Wakeup Cosmetics Milano