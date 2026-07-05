Quando la creatrice delle glazed donut nails indica i suoi smalti OPI preferiti, l’estate 2026 prende una nuova luce. Ecco quali colori ha messo in cima alla lista e come possono cambiare le tue unghie.

Zola Ganzorigt è la nail artist dietro alcune delle manicure più fotografate del momento. Cura le unghie di Hailey Bieber, Kylie Jenner, Sabrina Carpenter e ha firmato le famose glazed donut nails virali sui social.

Quando si parla di migliori smalti OPI estate 2026, il parere di Zola pesa più di qualunque hashtag. Scoprite con noi le sue cinque shade preferite!

Perché ascoltare la nail artist di Hailey Bieber

Ganzorigt non è solo "la" manicurista di Hailey. Lavora su campagne beauty globali, lanci di prodotti, red carpet e persino performance da headliner al Coachella. Conosce alla perfezione come un colore reagisce alla luce naturale, ai flash, all’abbronzatura. Da OPI Global Ambassador ha accesso a tutta la gamma del marchio e seleziona nuance che funzionano davvero nella vita reale, non solo sulle foto patinate.

I 5 smalti OPI estate 2026 scelti da Zola Ganzorigt

Funny Bunny è il bianco lattiginoso che ha reso famose le glazed donut nails di Hailey Bieber. Zola lo descrive come pulito, minimalista e super versatile: perfetto da solo per un effetto soft, in layering con rosa neutri oppure come base per la french più delicata dell’estate. In salone lei lo abbina spesso alla polvere Chrome Effects Tin Man Can Glaze, per quell’effetto glossy quasi di vetro.

Se preferite un bianco pieno e brillante, c’è Alpine Snow. È il classico bianco gesso che spicca sulle mani abbronzate, ideale sia in versione full color sia per una french più grafica. Con costumi fluo e gioielli dorati fa subito vibe vacanza.

Per chi ama i colori pastello, Sunny Bunny è il giallo burro che illumina qualsiasi incarnato. Zola lo affianca a Blinded By the Ring Light, una nuance molto simile: entrambe danno alle unghie un tocco giocoso ma chic, perfetto anche su forme corte e squadrate.

Mexico City Move-Mint è il verde menta chiaro della collezione ispirata alla capitale messicana. Fresco, discreto ma non anonimo, aggiunge un pop di colore ideale per spiaggia e weekend. Sta benissimo con denim chiaro, camicie bianche e accessori argento.

Infine Mod About You, il rosa pastello delicato che molte di voi avranno già visto su Pinterest prima ancora di conoscerne il nome. È morbido, femminile senza essere zuccheroso e, come sottolinea Zola, valorizza tutte le carnagioni. Perfetto per matrimoni, appuntamenti e serate estive più eleganti.

Come ricreare le glazed donut nails con Funny Bunny

Per ottenere l’effetto glazed donut che ha reso iconiche le mani di Hailey, la base è sempre una buona preparazione. Limate la forma, spingete delicatamente le cuticole e applicate una base trasparente sottile.

Poi stendete una o due passate molto sottili di Funny Bunny, lasciando asciugare bene tra una e l’altra. Lo scopo è ottenere un bianco lattiginoso, non coprentissimo, che lasci intravedere il letto ungueale.

In salone Zola sigilla il tutto con top coat lucido e uno strato sottilissimo di polvere chrome come Tin Man Can Glaze, che regala quella lucentezza quasi metallica ma soffusa. A casa potete avvicinarvi all’effetto usando un top leggermente perlato o illuminante sopra Funny Bunny.

Molti di questi colori sono disponibili sia in versione Nail Lacquer classica sia nelle linee Infinite Shine e Gel Color, così potete scegliere tra smalto tradizionale, lunga durata o applicazione professionale in salone.