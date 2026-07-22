Ogni mattina la stessa scena: doccia veloce e deodorante prima di uscire. Un dermatologo però ribalta questa abitudine quotidiana, indicando un momento molto più efficace.

Nel 2015 un lavoro dell’Università di Catania su circa 3.000 persone ha mostrato che quasi la metà non sa distinguere tra deodorante e antitraspirante. Partiamo da qui: se avete sempre messo “il deodorante” la mattina, non siete certo le uniche.

La scena è quella classica: doccia, asciugamano in testa, passata veloce di deodorante e via. Peccato che molti dermatologi, dalle linee guida dell’American Academy of Dermatology (AAD) agli specialisti citati da Wired Italia, ripetano la stessa cosa: il momento davvero giusto è la sera. E il gesto automatico del mattino, da solo, rischia di essere quasi inutile.

Deodorante o antitraspirante: sapete davvero cosa state usando?

Prima di parlare di orari bisogna chiarire i termini. La Cleveland Clinic spiega che il deodorante serve a controllare l’odore. Agisce sui batteri responsabili del cattivo odore e lo copre con una fragranza. Non blocca il sudore.

L’antitraspirante invece riduce proprio la quantità di sudore che arriva in superficie. Lo fa grazie ai sali di alluminio (per esempio il cloruro di alluminio), che entrano nei dotti delle ghiandole sudoripare e li “stringono” temporaneamente.

Molti prodotti in commercio sono 2 in 1: si chiamano “deodorante” in etichetta ma nell’INCI trovate i sali di alluminio. In pratica sono antitraspiranti profumati. E sono proprio loro che il dermatologo preferisce vedere applicati la sera, non al mattino.

Se volete un test veloce, guardate l’etichetta: se compaiono composti di alluminio siete nel campo degli antitraspiranti. È con questi che l’orario diventa fondamentale.

Cosa fa il sudore di notte (e perché vi aiuta)

Le ghiandole sudoripare eccrine lavorano tutto il giorno per regolare la temperatura, ma non con la stessa intensità. Di notte, per il ritmo circadiano, l’attività cala: sudate meno, anche se soffrite di sudorazione abbondante.

Per gli antitraspiranti è la finestra ideale. Secondo le spiegazioni riportate dal marchio clinico Odaban, i sali di alluminio hanno bisogno di 6-8 ore su pelle asciutta per reagire con le proteine nel dotto sudoriparo e formare un piccolo tappo gelatinoso, reversibile, che riduce il flusso di sudore.

Se applicate il prodotto prima di andare a letto, la notte offre esattamente queste condizioni: poco sudore, nessun movimento frenetico, tempo sufficiente perché il principio attivo faccia il proprio lavoro.

Perché il mattino è l’orario peggiore per l’antitraspirante

Qui arriva il “perché non mettere il deodorante al mattino”, almeno quando parliamo di antitraspiranti. I dermatologi citati da Wired Italia, insieme alle raccomandazioni dell’AAD, concordano su alcuni punti chiave.

Primo: durante il giorno il corpo suda molto di più. Lo sforzo fisico, i mezzi pubblici, lo stress in ufficio aumentano la produzione di sudore, che diluisce e spinge fuori i sali di alluminio prima che possano stabilizzarsi nei dotti. Risultato: efficacia ridotta e protezione che svanisce a metà giornata.

Secondo: al mattino la pelle è spesso ancora leggermente umida dopo la doccia. Applicare l’antitraspirante su cute bagnata, spiegano le linee guida per l’iperidrosi dell’American Academy of Dermatology, aumenta il rischio di irritazioni e bruciore e riduce l’efficacia del prodotto.

Terzo: molte si depilano proprio al mattino. I microtagli della rasatura rendono la barriera cutanea più fragile. Metterci sopra subito un prodotto a base di sali di alluminio significa spesso arrossamenti e pizzicori. Non esattamente il modo migliore di iniziare la giornata.

La routine corretta: sera antitraspirante, mattina deodorante

La strategia che molti dermatologi suggeriscono è semplice: spostare il “pezzo forte” della lotta al sudore alla sera. Potete continuare a fare la doccia al mattino, ma l’antitraspirante lavora di notte.

Schema pratico, ispirato alle istruzioni cliniche diffuse da marchi come Odaban e alle raccomandazioni dell’AAD:

1. La sera lavate bene le ascelle con detergente delicato.

2. Asciugate con cura e aspettate almeno 15-20 minuti: la pelle deve essere completamente asciutta.

3. Applicate pochissimo prodotto, in strato sottile. Troppo non aumenta l’efficacia, aumenta solo il rischio di irritazione.

4. Lasciate asciugare, poi andate a dormire.

Il mattino dopo potete tranquillamente fare la doccia. Il principio attivo ha già formato il “tappo” nei dotti, quindi lavare la superficie della pelle non cancella l’effetto. Se volete una sensazione di freschezza, sopra potete usare un semplice deodorante profumato, senza sali di alluminio.

Pelle sensibile, iperidrosi e sport: come adattare i consigli

Se usate solo deodoranti “classici” o naturali, privi di antitraspiranti, l’orario conta molto meno. Potete metterli mattina, sera o entrambe, perché agiscono sull’odore e non sul sudore. La sera resta utile se volete svegliarvi già “in vantaggio” sul fronte odore.

Chi ha pelle sensibile dovrebbe preferire formule senza alcol e profumazioni troppo intense, evitare sempre l’applicazione subito dopo la rasatura e concedere alla pelle almeno una notte di pausa a settimana.

Per chi soffre di iperidrosi le linee guida dell’American Academy of Dermatology consigliano spesso antitraspiranti con concentrazioni più alte di sali di alluminio, applicati la sera per più notti consecutive e poi in mantenimento ogni alcuni giorni. In questi casi, però, è meglio farsi seguire direttamente da un dermatologo.

E se fate sport o la doccia solo al mattino? L’antitraspirante resta comunque serale: resiste al lavaggio perché agisce all’interno dei dotti. Al risveglio vi basta un risciacquo e, se volete, un velo di deodorante profumato. Così la passata affrettata prima di uscire smette di essere un gesto “consolatorio” e diventa l’ultimo tocco di una routine davvero efficace.