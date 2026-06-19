Unghie perfette che si spezzano dopo pochi giorni di gel? Tra una manicure e l’altra esiste un micro-rituale con l’olio per unghie che può cambiare tutto.

Tre manicure gel di fila e un refill tirato dietro l’altro possono bastare per trasformare unghie perfette in lamelle che si spezzano solo a guardarle. Niente di drammatico, ma abbastanza per rovinare qualunque nude manicure da passerella.

Molte di voi danno la colpa allo smalto o alla tecnica della professionista. In realtà, spesso manca un passaggio preciso tra una manicure e l’altra: l’uso costante dell’olio per unghie e cuticole. Quel micro‑rituale di due minuti che fa la differenza tra unghie forti e unghie che si sfaldano.

Perché le unghie si spezzano tra una manicure e l’altra

L’unghia è fatta di cheratina, come i capelli. Quando viene disidratata da lampade UV/LED, limature aggressive e solventi, diventa rigida, sottile e si rompe più facilmente. È un effetto accumulo: ogni trattamento toglie un po’ di “elasticità” alla lamina.

A questo si sommano i gesti di ogni giorno: acqua calda, detersivi senza guanti, aria fredda d’inverno, gel igienizzanti. Secondo gli esperti di dermatologia, una lamina troppo secca perde flessibilità e inizia a sfaldarsi sulle punte o ai lati. È lì che vedete le classiche “sbeccature” che rovinano la manicure dopo pochi giorni.

Errore ancora più frequente: pensare che basti uno smalto rinforzante. Può aiutare, certo, ma se sotto l’unghia è disidratata, il problema resta. Serve qualcosa che porti nutrimento e lipidi all’interno, non solo un film protettivo in superficie.

Il rituale di oliatura che cambia tutto

La cosiddetta oliatura delle unghie nasce nella tradizione ayurvedica: applicare regolarmente oli vegetali su unghie e cuticole per mantenerle idratate, elastiche e forti. Oggi questo gesto è diventato il cuore della manicure minimal: unghie corte, naturali, leggermente rosate e lucidissime, belle anche completamente nude.

L’idea è semplice: tra una manicure e l’altra non lasciate le unghie “abbandonate” per una settimana. L’olio per unghie lavora proprio in quei giorni di pausa, quando la lamina è libera da smalto, gel o semipermanente e può assorbire al massimo i principi nutritivi. Usato con costanza idrata in profondità unghia e cuticole, rende l’unghia più flessibile, quindi meno soggetta a rotture, riduce lo sfaldamento sulle punte e dona una lucentezza naturale da manicure da salone, anche senza colore

Se tra un refill e l’altro non fate nulla, le micro‑lesioni create dai trattamenti si sommano e, prima o poi, l’unghia cede. L’olio è il vostro “ammortizzatore”.

Come usare l’olio per unghie: routine express

Il momento giusto è sempre alla fine. Dopo aver rimosso gel o smalto, limato, opacizzato, pulito bene la superficie, applicate l’olio come ultimo step. Mai prima, altrimenti rischiate di compromettere l’adesione di gel e smalti.

Nei giorni in cui lasciate l’unghia nuda, la regola è: un po’ e spesso. L’ideale è applicare l’olio per unghie almeno una volta al giorno, la sera. Se le unghie sono già fragili che si spezzano, potete arrivare a due‑tre applicazioni quotidiane.

Il gesto:

1. Scegliete un olio vegetale che vi piace per profumo e texture.

2. Mettete una goccia alla base di ogni unghia.

3. Massaggiate bene su lamina, cuticole e pelle intorno, finché non si assorbe.

4. Dopo qualche minuto, spingete delicatamente le cuticole con un bastoncino di legno.

5. Se serve, tamponate l’eccesso con un pezzetto di cotone.

Per un trattamento d’urto notturno, potete “sigillare” l’olio con una crema mani molto ricca e, se non vi dà fastidio, indossare guantini di cotone durante la notte. Al mattino unghie e cuticole saranno morbide e più compatte.

Gli oli migliori (e gli errori da evitare)

Non serve per forza un prodotto costosissimo. Gli esperti di cosmetologia consigliano di privilegiare oli vegetali naturali, eventualmente arricchiti con vitamina E, ed evitare formule a base quasi solo di paraffina o siliconi, che lucidano ma nutrono poco.

Le opzioni consigliate sono: olio di jojoba (leggero, simile al sebo naturale della pelle, si assorbe in fretta), olio di ricino (più denso, ideale per unghie molto fragili che si spezzano), olio di mandorle dolci (classico jolly, nutriente e delicatamente profumato), olio di avocado o di oliva (più corposi, perfetti la sera come impacco) e l'olio di cocco (piacevole, emolliente, adorato da chi ama i rituali sensoriali).

Potete usarli da soli o mescolare due‑tre oli in un piccolo flaconcino con pennellino, così da averli sempre in borsa.

Attenzione però ad alcuni errori che rendono inutile il vostro impegno: mettere l’olio e subito dopo lavare le mani con saponi aggressivi, applicarlo una volta ogni tanto, “quando vi ricordate”, usarne pochissimo e senza massaggiare: non penetra davvero e interrompere la routine appena le unghie migliorano, facendo ripartire il ciclo di secchezza.

Inserire l’olio per unghie nella vostra settimana è un gesto minimo che cambia la storia delle vostre manicure. Tra un appuntamento e l’altro, sono quei due minuti di massaggio a decidere se le unghie arriveranno sane al prossimo refill o se si spezzeranno prima.