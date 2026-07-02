Unghie scintillanti per un ritorno che conferma lo status di icona assoluta di Serena Williams (sì anche per la nail art). Ma alcune sue colleghe non sono da meno...

Non serve che una partita arrivi fino all’ultimo set perché Serena Williams finisca al centro dell’attenzione. Basta la sua presenza sul Centre Court per trasformare Wimbledon in un palcoscenico dove sport e stile si intrecciano in modo inevitabile. Dopo alcuni anni lontana dai prati dell’All England Club, l'ex numero uno del mondo è tornata sul con un look curato nei minimi dettagli. Se il suo esordio si è concluso al primo turno, fuori dal campo Serena continua a confermarsi un'autentica icona di stile, capace di catalizzare l'attenzione con ogni particolare del suo beauty look.

La nail art scintillante di Serena Williams a Wimbledon

Tra gli elementi più fotografati spicca la manicure, sofisticata e luminosa, che interpreta una delle tendenze più glamour della stagione. Le unghie, di media lunghezza e dalla forma morbida e arrotondata, erano rivestite da una base argentata dal finish metallico, illuminata da cristalli effetto diamante. Piccoli dettagli trasparenti e sfumature giallo oro creavano un raffinato gioco di luce, mentre un'accent nail con texture cromata dall'effetto martellato aggiungeva un tocco contemporaneo all'intera nail art. Una scelta scenografica ma perfettamente in equilibrio con il rigoroso dress code total white di Wimbledon. L'outfit candido lasciava infatti spazio ai dettagli beauty, mettendo in risalto la manicure e il prezioso anello di fidanzamento con diamante taglio ovale, che amplificava l'effetto sparkling delle unghie.

I nail look delle altre tenniste

E Serena non è l'unica tennista a dedicare particolare attenzione alle unghie. Complice la costante presenza delle telecamere e i numerosi primi piani durante gli incontri, la manicure è diventata un dettaglio sempre più curato anche dalle altre protagoniste del circuito. C'è chi sceglie nail art luminose e ricche di dettagli, chi preferisce nuance nude e finish lattiginosi, e chi punta su manicure minimal dall'aspetto naturale: interpretazioni diverse di uno stesso trend che dimostrano come, anche nello sport, il beauty sia ormai parte integrante dell'immagine (e della competizione).

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