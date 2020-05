Pastello, rosso, multicolor: la creatività sboccia sulle unghie. Ecco tutte le migliori manicure in gel da provare

Colori decisi vs nuance lattiginose e beige. E ancora: unghie corte, ovali o a mandorla ma...lunghissime. Questo è davvero il momento di sperimentare lasciando spazio alla fantasia. E le unghie in gel si prestano molto bene: grazie a una manicure long lasting, il risultato sarà impeccabile senza dover ricorrere a continui ritocchi (da fare con l'aiuto di un esperto). Se l'appuntamento con il nail artist non è ancora vicino, usate il tempo libero per sbirciare sui social o tra gli scatti realizzati nei backstage moda per trovare spunti e ispirazioni. Pronte? Ecco alcuni consigli che potranno esservi utili!

Perché scegliere la manicure in gel

Ecco il primo step: capire se le unghie gel sono la soluzione giusta per voi. Partiamo dai vantaggi, che non sono pochi. La manicure con unghie gel fa risparmiare tempo perché, una volta realizzata con tutta l'attrezzatura necessaria (lampada UV/LED) e smalto ad hoc, dura fino a 30 giorni. Sarà poi necessaria una limatura, se volete togliere lo smalto, oppure basterà un semplice ritocco per coprire la ricrescita dell'unghia. Infine, se il vostro obiettivo è modificare la lunghezza e anche la forma, la manicure in gel è decisamente la scelta più azzeccata.

Unghie in gel: la beauty routine a casa

Una volta realizzata la manicure, bisogna anche saperla gestire. Applicate un olio specifico per le cuticole e una crema idratante per le mani, magari da lasciare in posa tutta la notte: è il modo migliore per assicurarsi una durata ancora più lunga!

E i colori? Ecco tutte le nuance più gettonate tra cui scegliere!

Unghie gel 2020: rosa, nude e beige

Smalti rosa e nuance lattiginose sono le proposte più amate da chi vuole un finish bon ton. Un nail look all'insegna dell'understatement che può essere modificato anche all'ultimo minuto con l'aggiunta di paillettes, strass o glitter che danno un twist più audace senza rinunciare a una base più classica. Chi, invece, vuole una manicure più discreta, opterà per tutte le varianti del rosa chiaro e beige con effetto sfumato o per una nail art che strizza l'occhio alla baby boomer manicure, trend ancora sulla cresta dell'onda.

Unghie gel 2020: il trionfo del pastello

Le unghie gel 2020 si vestono di toni pastello per dare il benvenuto alla stagione più calda con un mood positivo. Nella palette del momento non mancano le tonalità cremose dell'azzurro o anche i toni pesca e sabbia. Spazio anche a varianti più strong sull'arancione e giallo che si prestano a dare un tocco di vivacità a manicure con unghie corte oppure a stiletto trasformandole in protagoniste del look. L'obiettivo è giocare con i colori, abbinando la nail art agli accessori o al make-up.

Unghie gel 2020: l'effetto dark

La nail art black è ormai un trend inarrestabile, declinato su ogni forma di unghia e con un finish che va dal matt estremo al lucido: un modo per accontentare tutte le esigenze. La tendenza del momento vuole il nero abbinato a un secondo colore – bianco in prima linea – per dare vita a un effetto bicolor o multicolor decisamente interessante.

Manicure in gel: l'immancabile rosso

Buone notizie anche per le red addicted: la nail art rossa resta sempre la più richiesta. Dal finish cremoso e su unghie corte, medie o stiletto, regala quell'immancabile tocco chic e glamour al quale è impossibile rinunciare!

Curiose di scoprire tutte le tendenze del momento? Ecco la nail art in gel più cool da provare!

