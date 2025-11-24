Volete una manicure elegante ma anche casual, perfetta per ogni occasione? Il bordeaux è la scelta giusta: scoprite le ispirazioni più chic per una nail art super cool!

È difficile resistere al fascino dello smalto bordeaux, una delle tonalità più sofisticate da scegliere per la nail art autunnale. Il suo punto di forza è la versatilità: sta bene su ogni forma di unghia e si presta a finish diversi, dal più lucido e intenso al vellutato o leggermente trasparente. È una nuance che può accompagnare una cena informale così come un’occasione speciale, cambiando carattere a seconda di come viene interpretata. Le sue sfumature profonde e calde la rendono ideale per l’autunno e l’inverno eppure, elegante e senza tempo, può essere indossato durante tutto l’anno, in versione piena oppure inserito in una nail art più ricercata.

Le ispirazioni più cool del momento

Dal colore steso su tutta l’unghia alle interpretazioni più grafiche e originali, il bordeaux sulle unghie offre moltissime possibilità. Abbiamo raccolto alcune delle nail art più interessanti da provare questa stagione: idee semplici e sofisticate, ma anche proposte più glamour per chi vuole giocare con forme, finish e decorazioni.

Nail art dal finish shine su unghie lunghissime

Matte nails

La versione opaca su unghie di ispirazione autunnale.

Deep red french tip

Un modo diverso di interpretare la classica french manicure.

Bordeaux con motivi autunnali

Per entrare nel mood.

Unghie bordeaux eleganti a mandorla

Vi piacciono le unghie a forma di mandorla? Puntate sullo smalto color borgogna, per un twist più d'impatto rispetto al classico nude.

Unghie bordeaux con glitter

La nail art che anticipa il mood invernale.

Accent nail

Il dettaglio luminoso che fa la differenza.

Unghie bordeaux corte

Intensa, bella, elegantissima: la nail art per tutte.

Se avete bisogno di altre ispirazioni, date un occhio a questa gallery con le manicure viste sui red carpet o nei backstage delle sfilate moda.

Unghie bordeaux: le nail art a cui ispirarvi Credit ph: GettyImages

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