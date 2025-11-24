Il bordeaux conquista le unghie: le manicure autunnali da salvare e copiare
È difficile resistere al fascino dello smalto bordeaux, una delle tonalità più sofisticate da scegliere per la nail art autunnale. Il suo punto di forza è la versatilità: sta bene su ogni forma di unghia e si presta a finish diversi, dal più lucido e intenso al vellutato o leggermente trasparente. È una nuance che può accompagnare una cena informale così come un’occasione speciale, cambiando carattere a seconda di come viene interpretata. Le sue sfumature profonde e calde la rendono ideale per l’autunno e l’inverno eppure, elegante e senza tempo, può essere indossato durante tutto l’anno, in versione piena oppure inserito in una nail art più ricercata.
Le ispirazioni più cool del momento
Dal colore steso su tutta l’unghia alle interpretazioni più grafiche e originali, il bordeaux sulle unghie offre moltissime possibilità. Abbiamo raccolto alcune delle nail art più interessanti da provare questa stagione: idee semplici e sofisticate, ma anche proposte più glamour per chi vuole giocare con forme, finish e decorazioni.
Nail art dal finish shine su unghie lunghissime
Matte nails
La versione opaca su unghie di ispirazione autunnale.
Deep red french tip
Un modo diverso di interpretare la classica french manicure.
Bordeaux con motivi autunnali
Per entrare nel mood.
Unghie bordeaux eleganti a mandorla
Vi piacciono le unghie a forma di mandorla? Puntate sullo smalto color borgogna, per un twist più d'impatto rispetto al classico nude.
Unghie bordeaux con glitter
La nail art che anticipa il mood invernale.
Accent nail
Il dettaglio luminoso che fa la differenza.
Unghie bordeaux corte
Intensa, bella, elegantissima: la nail art per tutte.
Se avete bisogno di altre ispirazioni, date un occhio a questa gallery con le manicure viste sui red carpet o nei backstage delle sfilate moda.
Unghie bordeaux: le nail art a cui ispirarvi
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