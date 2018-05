Provate una della nail art più hot del momento, dall'effetto naturale e sfumato, ad alto tasso di glamour

Le unghie baby boomer nails - chiamate anche french fade nails - rappresentano una delle nail art più belle e glamour del momento.

Dall'effetto naturale sfumato, le unghie baby boomer vengono create con lo smalto semipermanente o con il gel partendo da una base neutra che sfuma generalmente al bianco.

Esistono anche nail art baby boomer che virano al rosa, al crema e al beige spesso arricchite da crisalli tridimensionali, glitter - meglio se stesi in punta, per un effetto french extra glamour - e anche baby boomer unghie colorate.

Trovate il look baby boomer che fa per voi con le manicure più belle selezionate per voi e i video ad hoc per realizzarle con tutorial step by step.

Classiche

Le classiche unghie baby boomer con base rosa che vira al bianco. La forma ballerina è molto in voga.

Un post condiviso da TheGlitterNail ???? Get inspired! (@theglitternail) in data: Feb 10, 2018 at 4:08 PST

A mandorla con paillettes

Forma classica ed elegante a mandorla per la nail art baby boomer chiara con applicazioni di paillettes cangianti.

Un post condiviso da Marta (@szminka_lubin) in data: Mar 7, 2018 at 4:52 PST

Semi stiletto effetto ceramica

Le classiche baby boomer nails si arrichiscono di decori opachi effetto ceramica e piccoli cristalli colorati.

Un post condiviso da Diamond Nails (@diamondnails_tarnow) in data: Mar 6, 2018 at 10:13 PST

Baby Boomer squoval con cristalli

Una manicure chic, per chi ama i look eleganti.

Un post condiviso da Nail Style (@nailstylekrakow) in data: Mar 6, 2018 at 12:05 PST

Nail art baby boomer short stiletto

Appuntite e glam, le unghie a stiletto acquisiscono un'aria elegante grazie alla nail art gel sfumata nei toni naturali.

Un post condiviso da Kasia (@kpolitnailsandlashes) in data: Mar 6, 2018 at 2:10 PST

Baby boomer rosa con accent nail metal

Una nail art naturale con dettaglio glam effetto lamina.

Un post condiviso da Candi Glam Nail Artist (@candiglamnails) in data: Mar 6, 2018 at 3:55 PST

Nail art opaca con fiori

Le unghie baby boomer in variante matt con decori floreali tridimensionali.

Un post condiviso da NailArt ,VideoTutorial,мкногти (@alina_foxsa) in data: Mar 6, 2018 at 11:16 PST

Con glitter

Le unghie baby boomer con un effetto sfumato di glitter a contrasto.

Un post condiviso da Julia (@joudis_nails) in data: Mar 6, 2018 at 11:04 PST

Baby boomer colorate

Base tortora e sfumatura bianca, una proposta colorata ma neutra, sempre chic.

Un post condiviso da 药郎(Yao Lang) (@yaolangnails) in data: Mar 6, 2018 at 10:22 PST

Baby boomer semplici con accent glitter

Unghie semplici dalla forma classica con pioggia di glitter sull'anulare.

Un post condiviso da ???? Маникюр с доставкой на дом ???? (@high_5_nails) in data: Mar 7, 2018 at 9:37 PST

Manicure neutra

Unghie baby boomer in colore chiaro e neutro, classiche.

Un post condiviso da Electa Manuputty ???????? Nailtech (@electanailart) in data: Feb 19, 2018 at 10:48 PST

Nail art baby boomer colorata

Il bordeaux sfumato è protagonista di questa nail art edgy con soft french.

Un post condiviso da Lavanda Nail (@lavandanail.sk) in data: Mar 6, 2018 at 1:28 PST

Baby boomer con fiore

Sulle unghie stondate in sfumatura chiara spicca un fiore 3D dalla finitura opaca sull'anulare.

Un post condiviso da Nicky Meier (@meier.nicky) in data: Mar 6, 2018 at 11:50 PST

Video tutorial procedimento step by step

Scoprite i tuorial più completi per creare le unghie baby boomer.

Dalle proposte da sposa a quelle classiche in gel, smalto semipermanente, colorate e con cristalli non c'è che l'imbarazzo della scelta per la vostra french fade manicure.

Nail art baby boomer con smalto semipermanente

Il classico effetto sfumato su unghie a mandorla, ottenuto con lo smalto semipermanente.

Unghie baby boomer con cristalli

Unghie gel in sfumatura bianca e rosa con corona di cristalli bianchi.

Baby boomer nails classiche in acrilico

Ricostruzione delle unghie naturali in acrilico per un effetto molto pulito ed elegante di baby boomer chiare.

Baby boomer nails da sposa

La manicure baby boomer è una delle scelte ideali per le manicure sposa. Ecco un'idea originale e luminosa da copiare per il vostro grande giorno.

Baby boomer nails colorate

La manicure french fade in rosa sfumato con decorazioni preziose e glitter.