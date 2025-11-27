Gli stivali animalier svettano in cima alla lista dei grandi must-have della stagione: ecco come indossarli e quali modelli puntare ASAP.

Le stampe animalier continuano a dominare le tendenze di questo autunno-inverno, facendo capolino su capispalla, gonne, borse e altri piccoli accessori.

Ma c’è un altro grande must della stagione, declinato in questa fantasia così “wild”, che merita assolutamente un posticino nel nostro guardaroba: quale?

Che domande, parliamo degli stivali animalier: quei modelli dai motivi leopardati, zebrati, pitonati e chi più ne ha più ne metta, che da qualche settimana spopolano praticamente dappertutto.

Soluzione ideale per affrontare con la giusta grinta gli impegni di ogni giorno, a prima vista possono sembrare troppo “impegnativi” e difficili da portare. Ma in realtà bastano giusto pochi accorgimenti per riuscire a sfruttarli senza problemi in qualsiasi momento della giornata.

La cosa migliore da fare, per andare sul sicuro e non commettere errori di stile, è lasciare che siano gli unici protagonisti del look e mixarli ai capi più basic che si hanno nell’armadio, come ad esempio a un semplicissimo knit dress grigio dalla lunghezza midi.

Per ottenere una mise super chic, adatta persino agli appuntamenti più eleganti, quest’inverno potete giocare un po’ con le proporzioni e abbinarli a un mini dress in maglia beige e a un cappotto bianco lungo fino a piedi (magari completando con accessori caldi en pendant).

Ma naturalmente gli stivali animalier si prestano anche a combinazioni più audaci: con camicia gialla e gonna mini in pelle, ad esempio, sono una scelta sempre azzeccata per aggiungere carattere e personalità a ogni look.

Quali modelli mettere subito in wishlist? Con il tacco alto o con kitten heels, dalla punta affilata o squadrata, in pelle liscia o scamosciata: ecco una mini selezione di proposte da regalarsi adesso e indossare fino alla fine dell’inverno.

Stivali animalier: i modelli da puntare in questa stagione

ZARA Stivali animalier in pelle

Credits: zara.com

& OTHER STORIES Stivali pitonati con tacco mini

Credits: stories.com

REJINA PYO Stivali tigrati in pelle con kitten heel

Credits: farfetch.com

PARIS TEXAS Stivali in pelle effetto snake

Credits: net-a-porter.com

PROENZA SCHOULER Stivali al ginocchio a stampa zebrata

Credits: mytheresa.com

ALDO Stivali a stampa cow con il tacco a spillo

Credits: zalando.it

PRIMADONNA Stivali leopardati in cavallino

Credits: primadonnacollection.com

Foto: GettyImage