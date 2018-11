La manicure in gel garantisce un risultato duraturo e risolve gli inestetismi delle unghie. Scopri con noi tutti i vantaggi

Niente più unghie sbeccate e continui togli-e-metti: la manicure in gel è la tecnica migliore per sfoggiare una nail art perfetta e long lasting. Scoprite perché sceglierla con i nostri beauty tips.

Quali sono i vantaggi della gel manicure?

Il primo grande vantaggio è che la manicure con unghie gel fa risparmiare tempo. Dite pure addio a continue applicazioni e a sbeccature: dopo una seduta dall'estetista di circa 40/50 minuti (molto dipende dall'unghia e dalla situazione di partenza), il vostro smalto gel durerà intatto almeno tre settimane alla fine delle quali sarà necessario un ritocco ma soltanto per coprire la ricrescita dell'unghia.





Differenze tra unghie gel e smalto semipermanente

Si fa spesso confusione tra le due tecniche. Lo smalto semipermanente è simile alla classica lacca: la differenza è nella formula e nell'asciugatura che avviene utilizzando la lampada LED o UV e nella durata che è di circa due o tre settimane (ma molto dipende anche dallo stile di vita). Il gel, invece, permette di modificare la lunghezza e anche la forma delle unghie. Le due tecniche si differenziano anche per la rimozione dello smalto: nel primo caso è sufficiente utilizzare un solvente da lasciare in posa, nel secondo è necessaria la limatura.

Unghie gel: quando scegliere questo tipo di nail art

Per dire addio all'onicofagia o quando le unghie hanno una forma non particolarmente bella. La manicure in gel permette infatti di lavorare sulla struttura dell'unghia oltre ad assicurare un colore long lasting.

Unghie gel e ricostruzione unghie: allungamento o ricopertura?

La manicure in gel permette la ricostruzione delle unghie allungandole (in questo caso è necessaria una tip che va applicata sull'unghia originale) e semplicemente una copertura dell'unghia con il gel, senza lavorare sulla lunghezza. Cambia il risultato ma non la durata.

Come e dove fare le unghie gel

Meglio rivolgersi a un salone e a un'esperta che sappia valutare lo stato dell'unghia e consigliare il trattamento giusto. Il passaggio in salone è fondamentale anche per togliere il prodotto: la rimozione richiede una procedura specifica per proteggere la salute delle unghie. Insomma, il fai-da-te è decisamente sconsigliato!

Manicure in gel: la beauty routine

Una volta realizzata la nail art anche gestirla diventa importante: sulle unghie, anche quando ricostruite, va applicato un olio specifico per le cuticole e una crema idratante per le mani, magari da lasciare in posa tutta la notte.

Unghie gel: i miti da sfatare

«Le unghie devono respirare»: in realtà le unghie non respirano e, quindi, non c'è un valido motivo per non indossare lo smalto che sia una gel manicure o una nail art con uno smalto normale. Potete scegliere le unghie gel senza fare necessariamente una pausa tra un'applicazione e l'altra. Osservate soltanto le vostre unghie: se appaiono deboli e fragili o presentano strane macchie o striature, chiedete consiglio sempre a un professionista prima di rinnovare la manicure.

