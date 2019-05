Le unghie pastello sono uno dei grandi must per la primavera. Ecco le tonalità più belle per la vostra prossima nail art

Con la primavera arriva anche la voglia di giocare con i colori: dal rosa al giallo fino all'azzurro, la nail art si tinge di tonalità pastello super cool, da mixare, accostare o sovrapporre.

Voglia di sperimentare una nuova manicure? Ecco alcuni suggerimenti da replicare!

Azzurro chiaro

Una nail art semplice e facile da abbinare. Il tocco in più? Provate a renderla più vivace con dei glitter tono su tono.

Giallo vivace

Una manicure giallo pastello è abbinata a un make-up occhi minimal ma edgy. Da provare!

Rosso arancio

Il colore che anticipa il mood estivo: è una tonalità ideale per ogni tipo di look!

Azzurro cremoso

Tra violet e azzurro cielo, è un colore freddo ma d'impatto. Provate ad abbinarlo ad accessori luminosi per non passare inosservate.

Rosa chiaro

Il colore più gettonato dalle spose qui è proposto in una versione cremosa e intensa: per chi ama la discrezione (ma non troppo).

Rosa vivace

L'alternativa è optare per un rosa pink intenso e brillante: è sempre il colore più bello per dare il benvenuto alla primavera!

Sfumature d'azzurro

Giocare con i colori significa anche creare delle gradazioni particolari come in questa nail art. Consigliata su unghie molto lunghe.

Violet

Viola pastello dal finish cremoso per chi ama i colori chiari. Provate a rendere più "sfiziosa" la manicure disegnando dei fiori sull'anulare.

Multicolor

Perché scegliere un solo colore quando possiamo sfoggiarne uno diverso per ogni unghia?

Pastel yellow

Visto anche sui red carpet. Attenzione, però: è una tonalità che mette in evidenza ogni piccola imperfezione.

Credit ph: Mondadoriphoto, Getty Images, Pexels.com

Artwork by Elisa Costa