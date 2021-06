Smalto unghie estate 2021: ecco i colori di tendenza su cui puntare per una manicure assolutamente glam

Qual è lo smalto unghie estate 2021 su cui puntare? Le tendenze puntano i riflettori - o meglio, i pennelli - su rosso classico, nuance pastello come indaco, lilla e pesca, passando per intensi bronzo e sofisticati nude.

Insomma, i colori unghie estate 2021 sono tutti da scoprire. Una delle nuance più sorprendenti? Il verde fluo - sì, si illumina al buio! - sfoggiato da Chiara Ferragni.

Trovate lo smalto unghie estate 2021 giusto per voi con i consigli di Grazia.it, e se la manicure è la vostra passione, non perdete le nostre tips per una nail care completa.

Effetto lacca per lo smalto color bronzo metallizzato. Una shade calda che veste le unghie di eleganza, per una manicure chic di carattere. Must di stagione!

Parte della nuova collezione Faby Red 2.0 - che include ben 12 diverse sfumature di rosso! - questo smalto per unghie è di un rosso caldo e vibrante, perfetto per chi ame le manicure di classe con un tocco spicy in più.

Verde fluo shimmer per la manicure di Chiara Ferragni, che ultimamente ha scelto proprio questo smalto semipermanente per le sue unghie.

Le unghie indaco pastello sono tra le tendenze manicure più belle del momento. Il prodotto giusto per vivere questo trend? E' low cost e ha una finitura satinata.

Parte della nuova collezione Naturel 4 del marchio professionale, questo smalto rosa blush chiaro ha un effetto soffice e sofisticato, consigliato a chi ama le unghie estive semplici.

Il marchio italiano ha recentemente lanciato la sua prima linea di smalti semipermanenti - che si sigillano con la lampada UV o LED - in 18 nuance. Quella che vi consigliamo? Fucsia brillante, imprescindibile in estate.

Rosa lampone succoso per unghie ultra brillanti a lunga durata. Questo colore è molto interessante perché spicca su tutti gli incarnati.

Uno smalto semipermanente - si fissa con la lampada led - dal colore succoso e vitale, per dare vita a manicure color pesca con un tocco di micro glitter oro.

Con estratto di avocado, questo smalto profumato ha una shade nude-oro brillante, un passe partout per la bella stagione.

Un color giallo zafferano intenso e cremoso, una shade cool perfetta sulle mani abbronzate. Un prodotto low cost che ci piace!

Le unghie color corallo sono on trend anche nell'estate 2021. Lo smalto in limited editon di Kiko ha un finish brillante e una delicata profumazione di fiori d'arancio.

Il marchio italiano ha recentemente lanciato una nuova linea di smalti profumati in nuance pastello. Il nostro preferito? Il lilla, un must in estate!

Il rosso brillante che si asciuga in soli 60 secondi. Un colore classico che fa sempre chic, una formula ideale per chi è sempre di corsa!