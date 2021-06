Trovate l'idea giusta per le vostre unghie estive 2021 semplici. Proposte minimal-chic

Siete alla ricerca di idee per le vostre unghie estive 2021 semplici? Trovate insieme a noi la nail art giusta per la bella stagione!

In particolare vi proponiamo una raccolta di nail look dallo stile minimale - ma non per questo meno cool - facili da realizzare anche a casa senza il bisogno di grandi abilità.

Ad andare di moda quest'anno, oltre alle unghie color pesca e alle unghie indaco, sono senza dubbio i nail look mismatched, con colori di versi su ogni dito, french manicure colorate su unghie corte e decorazioni piccole e chic.

Scoprite lo stile adatto a voi continuando a leggere questo articolo! Inoltre, se il vostro focus sono le shade, non perdete i colori di smalto più cool per l'estate.

Minimal swirl

Unghie trasparenti e lucide effetto vetro e una decorazione swirl colorata solo su una mano. Un effetto arcobaleno divertente e fresco, perfetto per l'estate 2021.

Dot manicure

Un unico puntino colorato sulle unghie opache: la dot manicure è uno dei must del momento in fatto di manicure. Divertitevi a copiarla declinandola secondo i vostri gusti mixando basi e dot in diverse tonalità.

Unghie estive 2021 fluo

Le unghie fluo sono imprescindibili in estate. Perfette sulla pelle abbronzata - ancora meglio se ottenuta in sicurezza con l'autoabbronzante! - quest'anno si portano mismatched, con tonalità diverse su ogni dito.

Splitted nails

Base rosata e unghie letteralmente divise a metà da una linea di smalto metallico. Un trend minimal-chic da riprodurre assolutamente per la manicure estiva.

Evil eye nails

Le nail art con gli occhi quest'anno si fanno minimali. Ecco una manicure neutra e chic illuminata da piccoli evil eye, amuleti porta fortuna.

Golden dots

Piccoli pois color oro adornano le unghie lunghe dalla forma lievemente affusolata. Questo effetto si può creare sia con uno smalto metallico che con nails stickers da fissare alla base con uno smalto trasparente effetto gel.

Unghie estive colorate

Un effetto astratto bellissimo che si può creare a casa senza problemi: le unghie sono al naturale, corte e ben curate, sulle quali spiccano pennellate di colore in varie tonalità e forme. Assolutamente da copiare!

Frenc manicure colorata

Rigorosamente su unghie corte, la french colorata piace tantissimo, perché dona un aspetto curato alle mani con un tocco di luce in più. Il giallo è senza dubbio una delle shade su cui puntare, accompagnata da pesca, indaco e verde lime.

Unghie minimal

Una nail art minimal davvero ricercata. La base è nude, in una tonalità calda, adornata da piccoli cuori neri che spiccano per un effetto tattoo di grande tendenza.

Unghie estive pastello

La sided french manicure è super glam. Eccola in variante color pastello: tenera e cool al contempo.

Unghie estive fiori

Effetto anni '90 per le unghie estive minimali con fiori colorati. La base è color cipria, mentre al centro delle unghie troviamo fiori stilizzati per un mood vintage che fa sempre centro.

Credits Ph.: encredelicate - Tattoorary - Eirahouse on Etsy