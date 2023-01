Le rhinestone nails ci invitano a giocare con la manicure ponendo strass luminosi sulle unghie. Ecco gli stili più belli da copiare nel 2023

Le rhinestone nails è uno dei must del momento in fatto di manicure brillante. Amatissima sui social, piace perché gli strass sulle unghie sono in grado di trasformare radicalmente il nail look senza sforzo.

Lo stile più richiesto? Quello in cui la rhinestone nails va ad arricchire una nail art nude, semplice e pulita, che letteralmente esplode di luce grazie a cristalli 3D - più o meno - preziosi.

Se la manicure barbiecore, insieme alle unghie cartoon, sono un inno allo stile pop, quelle con gli strass proseguono la strada - extra shiny - già percorsa dalle unghie glitter, trasformando la nail art in una piccola opera d'arte a tutta luce.

Rhinestone nails: la manicure 2023 più brillante

Volete portare la vostra nail art a un livello superiore? Affidatevi alla luce e trovate la rhinestone nails dei vostri sogni!

Unghie effetto gioiello

Le unghie a stiletto corto mostrano un rosa nude cremoso arricchito da cristalli effetto gioiello e piccoli tocchi d'oro.

Nail art anni 2000

Unghie lunghe e squadrate, effetto marmorizzato, french manicure e cristalli 3D: un nail look decisamente maximalista ispirato agli anni 2000, dedicato alle nostalgiche e ai nostalgici con stile da vendere.

Rhinestone nails preziosa

Veri e propri gioielli ornano le unghie per un effetto eye-catchy assicurato.

Aura Nails con strass

Le aura nails illuminano le unghie di sfumature sorprendenti studiati per - o almeno dovrebbero - riprodurre il colore della propria anima. In questo caso il nail look viene arricchito da cristalli dall'effetto olografico.

Soft french effetto rhinestone

La french tono su tono splende grazie all'applicazione di cristalli colorati effetto arcobaleno.

Unghie effetto frost con i cristalli

Effetto ghiaccio scintillante in punta di dita per una manicure originale, ornata da piccole perle e stelle.

Manicure pop

Una french manicure colorata, in fucsia duochrome, resa ancora più glam dai cristalli arcobaleno in varie fogge.

Unghie da regina

Proprio come noi, Cleopatra amerebbe questa proposta scintillante con decorazioni tridimensionali in gold e cristalli incastonati su montature color oro.

Rhinestone nails a stiletto

Le unghie con gli strass si allungano a formare un lungo stiletto cangiante in bianco perla arricchito da tocchi argentali.

Credits Ph.: EvesNailBoutique - FMnailboutique - SBLuxBeauty on Etsy