Le unghie Barbiecore sono la tendenza nail da provare dedicata alle pink addicted. Ecco le più belle manicure selezionate per voi

La nostra infanzia è stata costellata da Barbie di ogni forma e foggia. Con i capelli biondi tirati su a coda di cavallo, con gli abitini da cambiare e il rosa che campeggiava su tutto, nome incluso. Un rosa acceso, intenso, pop, facile da identificare: Barbie è rosa per definizione. Un colore che oggi non possiamo ignorare complice il pink di Valentino e l'omonimo film con la bionda Margot Robbie come protagonista che uscirà nelle sale il prossimo luglio. Dal rosa nel guardaroba a quello sulle unghie, il passo è breve. Ed ecco perché (anche) il 2023 vedrà questa sfumatura vitaminica protagonista nei nail bar. Noi vi proponiamo alcune manicure ispirate al Barbiecore pink che si presta a tantissime varianti. Con un fil rouge che le unisce tutte: la voglia di osare un colore che non è più solo appannaggio delle young girls. A voi la scelta!

**Leggi anche: Barbiecore: lo "stile Barbie" non passa di moda, anzi!**

Sui bordi

La circle french manicure è in una doppia tonalità di rosa (il barbiecore pink è lungo i bordi). Ideale su unghie lunghe o molto lunghe.

Unghie Barbiecore: Pink Swirl

Sulle unghie laccate di rosa sono disegnate delle red swirl: un'accoppiata di tonalità molto estive.

Cartoon nails

Due tendenze in una: le unghie cartoon realizzate con il rosa Barbie.

Unghie Barbiecore: Accent nail

Dettagli preziosi su unghie in due diverse nuance di rosa cremoso.

Asbtract nails

Il rosa assume diverse forme su queste unghie lunghissime.

Unghie Barbiecore: Logo mania

«A cute Barbie and LV set manicure»: la definisce così la nail artist Marie Radanne.

Rosa lucido

Per questo finish super luminoso, è sufficiente applicare sulle unghie smaltate di rosa un top coat dall'effetto "holo". Il trick? Abbinare la manicure all'accessorio.

Extra long nails

Ecco due nail art pensate per chi ama indossare le unghie lunghissime: la prima accosta un finish metallico a un rosa intenso cremoso; la seconda, invece, è impreziosita da strass e glitter.

Tanti baci

Unghie squadrate e lungissime con una french manicure super romantica.

Se vi abbiamo convinto a provare le unghie barbiecore rosa, date un occhio a queste nail art prima del vostro prossimo appuntameno al nail bar!

Barbiecore nail art: le manicure da provare Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credit ph: GettyImages