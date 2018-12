Volete una manicure speciale da sfoggiare per il vostro Natale 2018? Ecco le nostre proposte, dalle idee più semplici fino alle nail art sui toni del rosso e dell'oro

Perché non approfittare delle Feste natalizie per provare una manicure diversa dal solito e in tema con il clima di questo periodo?

La nail art di Natale veste le vostre unghie dei colori tipici della tradizione, come il rosso e l'oro, ma non mancano neppure il nude e il bianco per chi preferisce dei colori tenui per una nail art più semplice.





Le decorazioni possono essere astratte, minimaliste o divertenti, lo stile delle unghie è da abbinare all'outfit scelto per le Feste. L'importante è puntare su un dettaglio scintillante che faccia brillare le vostre unghie.

Volete qualche idea da cui prendere ispirazione? Abbiamo selezionato le 7 nail art natalizie più belle e originali per il Natale 2018.

1. Tartan rosso e oro glitterato



Una nail art ricca ed elaborata per tutte le appassionate di decorazioni. I temi del Natale ci sono tutti, così come i colori. Sullo smalto rosso opaco è realizzata una renna stilizzata con lo smalto nero, ripreso per il disegno tartan. L'accent nail rende la manicure festosa e brillante, grazie allo smalto oro glitterato.



2. Rudolph



Una manicure divertente ma comunque non eccessivamente stravagante, grazie al disegno della renna Rudolph soltanto sull'anulare come accent nail. Sul resto delle unghie è stato steso un classicissimo smalto rosso natalizio, con particelle luccicanti.



3. Nude elegante



Per chi ama le nail art semplici e sofisticate, ecco la soluzione perfetta. Stendete uno smalto nelle tonalità del nude, dal sottotono greige o malva, e realizzate una decorazione natalizia soltanto su una accent nail con uno smalto bianco. Per dare un tocco di luminosità, applicate qualche cristallo.



4. Fantasia fairisle



Si ispira alle atmosfere del Natale nordico questa manicure tutta giocata sui toni dell'argento glitterato e del bordeaux. Le decorazioni più tipiche, tra renne e fiocchi di neve, sono state realizzate con uno smalto bianco (armatevi di pennellino apposito da nail art).



5. Check nail art rossa e oro



La stampa check o tartan non può mai mancare tra i temi classici natalizi. Ecco una variante astratta e semplice da realizzare, con uno smalto oro glitterrato su una base di smalto rosso lacca.



6. Nail art matte astratta



Anche in questo caso la fantasia si ispira alle atmosfere scandinave ma in versione astratta e quasi tribale. La base è uno smalto bordeaux scuro dal finish opaco, impreziosito da un dettaglio scintillante dorato.



7. Minimal chic



Nail art minimal e semplici sono di grande tendenza in questo momento, ma ciò non significa che dobbiate rinunciare a una manicure natalizia! Qui per esempio il tema delle Feste è giocato solo su una accent nail, dipinta di smalto rosso scuro su cui sono state applicate stelline e cristalli.



Credits Ph.: Unsplash, Pexels