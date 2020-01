Arte sulle unghie con la manicure ispirata a Picasso, la nuova tendenza nail art tutta da scoprire

Le tendenze unghie di stagione puntano i riflettori su disegni artistici ispirati ai dipinti di Picasso, regalandoci la face painting nail art.

Molto popolare sui social network, in particolare su Instagram, questa manicure con visi dipinti strizza l'occhio allo stile minimalista con un tocco di ricercatezza in più.

Vi piacerebbe provare questa tecnica? Preparate i pennelli da nail art, oppure salvare questo articolo e mostratelo alla vostra nail tech di fiducia.

Matte nails

Face painting manicure completamente opaca che abbina lo smalto rosso matte a una nail art con visi per un effetto ultra sofisticato.

Glam stiletto

Effetto glam sulle lunghe unghie a stiletto colorate in nuance fredde come grigio, blu e petrolio. Il tocco in più è dato dal dettaglio accent sull'anulare bianco.

Multicolor face

Effetto multicolore che richiama il marmo abbinato a decorazioni di visi create con pennelli super sottili.

Simply nude

Unghie corte, semplicissime, con smalto nude e sottile face painting nail art.

Lipstick on

Unghie lunghe gel in beige nudo e bianco e disegni di visi ispirati ai dipinti di Picasso con un tocco in più dato dall'effetto rossetto sbavato, come dopo un bacio appassionato.

Bicolor

Una nail art bicolore con visi dipinti.

Minimal chic

Unghie corte al naturale con smalto semi trasparente con nail art face paint in nero e rosso.

Matte effect

Le unghie opache in rosa carne sono dipinte da sinuose linee nere.

Rainbow french

La french manicure opaca in shade arcobaleno si trasforma ancora una volta grazie ai visi dipinti in stile Picasso sugli anulari.

Black cool

Unghie nere, lunghe e squadrate con accent nail bianca e face nail paint.

Nude kiss

Nail art con visi e labbra rosse evidenti su unghie nude in finitura jelly extra lucida.

Fashion paint

Unghie squadrate in nuance senape con decorazioni bianche e nere.

Credits Ph.: zipy.it & NailPolishStrips on Etsy