Siete amanti di una manicure intramontabile e che vi possa rendere eleganti in ogni occasione? Le unghie bordeaux sono quelle che fanno per voi, scoprite le ispirazioni migliori per sfoggiarle



Difficile resistere al fascino dello smalto bordeaux, capace di rendere elegante la vostra manicure in un istante.

Qual è il suo punto forte? Sicuramente la versatilità. Sta bene con qualsiasi forma di unghie e valorizza ogni tipo di mano. Si adatta a vari stili ed è perfetto in ogni occasione, dagli appuntamenti di lavoro alle uscite serali.



Volete scoprire come sfruttarlo al meglio? Abbiamo selezionato per voi le migliori ispirazioni per unghie bordeaux ultra glamour.



Unghie bordeaux a ballerina

Le coffin nails, o unghie a ballerina, sono sicuramente la forma di unghie più di tendenza del momento. Volete provare a sfoggiarle? Puntate sullo smalto color borgogna, per un twist più d'impatto rispetto al classico nude.



Nail art bordeaux con i fiori

Lo smalto bordeaux diventa se possibile ancora più elegante abbinato a una decorazione floreale. Per un risultato sofisticato, realizzate la nail art a fiori come accent nail, su una base nude.



Smalto bordeaux chiaro

Lo stile dark non fa per voi? Niente panico, sostituite lo smalto burgundy più profondo con uno smalto rosso scuro. L'eleganza rimane a livelli top.



Unghie bordeaux quadrate

Come dicevamo, il punto forte dello smalto bordeaux è la capacità di valorizzare proprio tutte. Anche nel caso delle unghie corte e di forma squadrata. Rendete la vostra manicure ancora più speciale con un tocco di glitter.



Nail art bordeaux e bianca

Perché non giocare con i contrasti? Per esempio abbinando i colori più chic di sempre, il bordeaux e il bianco crema, per una nail art dolce e romantica.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa