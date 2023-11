Eleganti e sofisticate, le red nail sono un must. Trovate lo stile che fa per voi con le proposte per le unghie rosse Natale 2023

Questo è il momento dell'anno in cui il rosso diventa quasi un imperativo sulle mani. Le nail art più trendy? Tutte le rivisitazioni della french manicure, incluse le nail art rosse impreziosite da glitter, strass e brillantini. Non manca, tuttavia, la classica manicure rosso fuoco - la sfumatura natalizia per eccellenza - anche quando abbinata ad accent nail luminosissime. Se siete in cerca di una nail art a tema Natale che non passi inosservata, ecco le proposte più belle per le unghie rosse Natale 2023.

Unghie rosso fuoco

Il rosso fuoco è una nuance che non passa inosservata e resiste a tutte le mode. Basta una passata di smalto very red sulle unghie lunghe, medie o corte per dare subito una svolta al nail look. Natale, poi, è il momento dell'anno in cui il rosso fuoco diventa il colore più gettonato. Per chi desidera una manicure monocromatica ma di assoluta eleganza, queste due proposte sono per noi la sintesi perfetta del mood delle feste.

Unghie rosse Natale 2023 con brillantini

Caratteristica che è ormai un must per le unghie rosse di Natale: strass e brillantini. Ecco una selezione di nail art con dettagli preziosi e con finish diversi.

French manicure red

Per le appassionate della nail art più edgy dell'anno ecco alcune proposte dal mood super natalizio da provare.

Santa, Plaid and Red Nails

Per chi vuole abbinare al rosso il nail design cozy tipico del periodo natalizio.

Unghie rosse Natale 2023 a tutto glitter

Se per voi il finish glitterato è un must, ecco la nail art invernale da provare!

Unghie rosse Natale 2023 scure

Rosso sì, ma nella variante scura (o con dettagli più dark). Se il rosso fuoco non è la nuance che vi fa battere il cuore e preferite varianti più vicine al borgonga o al prugna, ecco una selezione di proposte che fa per voi.

I migliori nail look per le vostre unghie rosse Natale 2023

Guardate la gallery con la nostra selezione di unghie rosse da sfoggiare al pranzo in famiglia, al party con gli amici e per il bacio sotto il vischio!

Credit ph: GettyImages