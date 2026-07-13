Bella Hadid amplia l'universo di Ôrebella con una collezione di body & hair mists idratanti e leggere da indossare durante tutta la giornata.

Dopo aver conquistato il mercato beauty con le sue fragranze bifasiche e alcohol-free, Bella Hadid continua a far crescere il suo brand.

L'ultima novità? Una linea di body & hair perfume mists che porta la filosofia del marchio in una versione più leggera, versatile e adatta all'uso quotidiano.

Pensate per essere nebulizzate sia sul corpo che sui capelli, queste nuove fragranze mantengono l'approccio "skin-first" che ha reso celebre il brand: formule senza alcol, arricchite da ingredienti idratanti e progettate per essere piacevoli sulla pelle tanto quanto al naso.

Le nuove fragranze da portare sempre con sé

La collezione si distingue per profumazioni luminose e facili da indossare, create per accompagnare ogni momento della giornata. Tra le proposte più amate troviamo Gardenia's Whisper, una fragranza floreale delicata; Nectar Dew, fresca e fruttata; e Golden Brûlée, più avvolgente e gourmand.

Più recentemente il brand ha introdotto anche la linea Solaris, composta da due nuove body & hair mists in edizione limitata ispirate alla luce dorata dell'estate e ai tramonti sulla pelle. Secondo Hadid, l'obiettivo era catturare quella sensazione di calore e luminosità che resta addosso anche dopo il tramonto.

Il successo della skincare-ification del profumo

Fin dal lancio di Ôrebella nel 2024, Bella Hadid ha puntato su un concetto innovativo: trasformare il profumo in un gesto di benessere. Il brand è nato infatti attorno all'idea della "skinification of fragrance", ovvero fragranze formulate con ingredienti che si prendono cura della pelle, oltre a profumarla.

Una filosofia che riflette anche il percorso personale della modella, da sempre interessata agli oli essenziali e a un approccio più olistico alla bellezza. Le nuove mists rappresentano l'evoluzione naturale di questa visione: profumi più leggeri rispetto alle classiche eau de parfum, ma pensati per essere stratificati, rinnovati durante il giorno e utilizzati come parte di un vero rituale beauty.

Perché le body & hair mists sono il trend beauty del momento

Le hair mists e le body mists stanno vivendo una nuova stagione d'oro. Più discrete dei profumi tradizionali e perfette durante i mesi più caldi, permettono di rinfrescare pelle e capelli con un gesto veloce e sensoriale. Non sorprende quindi che Bella Hadid abbia scelto proprio questa categoria per il nuovo capitolo di Ôrebella.

Leggere, stratificabili e facili da portare in borsa, le nuove body & hair mists incarnano perfettamente quell'idea di lusso rilassato e quotidiano che oggi conquista la Generazione Z e gli appassionati di beauty contemporaneo.