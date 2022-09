Seguiteci alla scoperta dei migliori profumi autunnali 2022 d'ispirazione foliage. Le fragranze più calde e avvolgenti da provare assolutamente

Lasciatevi conquistare dai migliori profumi autunnali 2022 d'ispirazione foliage. Fragranze calde e avvolgenti che richiamano le magiche atmosfere d'autunno: foglie colorate di nuance vibranti, pioggia romantica e - perché no - momenti di relax in compagnia di un buon libro e di un tè fumante.

Le note su cui puntare? Legni preziosi, tè - naturalmente- ma anche vaniglia, intenso oud e accordi boozy, che ricordano gli alcolici e spezie, come cannella e noce moscata, senza dimenticare tabacco e rosa, star della profumeria. Un'altra ispirazione da non perdere? Quella degli accordi "petricore" che richiamano l'odore della pioggia.

Migliori profumi autunnali 2022: le fragranze di ispirazione foliage da provare adesso

Continuate a leggere questo articolo per trovare il profumo autunnale giusto per voi. Tra profumi di nicchia e commerciali, in un'alternanza di classici e nuovi profumi autunno 2022, troverete sicuramente l'alternativa giusta per voi.

Le classiche Aqua Allegoria della maison parigina diventano "forte", una rivisitazione delle piramidi olfattive originali delle fragranze, oggi proposte in variante più intensa. Con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale, Rosa Rossa Forte ha un touch saponoso ma contemporaneo, mentre Mandarine Basilic Forte accosta le sue note aromatiche al legno di sandalo e alla tintura di vaniglia, per una sensazione di morbida avvolgenza.

Eleganza allo stato puro. Questo profumo unisex gioca sul sofisticato abbraccio tra rosa damascena e tabacco, circondati da ambra, muschio e vaniglia. La collezione Dr.Vranjes Firenze include, oltre all'eau de parfum, una mist per capelli, una body lotion e una body mist, ideali per intensificare la sontuosa esperienza olfattiva.

Una fragranza agrodolce particolarmente indicata per il periodo autunnale. Caldo Fruttato - oggi in vendita in full size con flacone da viaggio in regalo - accosta i frutti rossi a morbide note di vaniglia, cannella e ambra. Dal mood lievemente vintage, vi sorprenderà.

Una vera e propria opera d'arte olfattiva che fotografa la malinconia di un giorno di pioggia a Milano. Pioggia, lacrime e asfalto si fondono facendo vivere emozioni inattese. Una fragranza intensa, da vivere con tutti i sensi.

Ispirato alla vita notturna newyorkese, questo profumo boozy - dalle note spiccatamente alcoliche - seduce con il suo carattere suadente. Il brandy di mele viene abbinato a rum e note fruttate di bergamotto e ananas, ma anche aromatiche di cardamomo. Un unisex da non perdere.

Profumi autunnali 2022: Alyssa Ashley Cashmeran Vanilla

Una novità molto interessante in casa Alyssa Ashley, che ha fatto della sua vaniglia classica un'icona. Questa nuova fragranza esplora il lato più vellutato e sofisticato della vaniglia, accostando alla nota cardine accordi floreali di gelosomino e più polverosi di iris. Sul fondo troviamo invece note "solide" ma avvolgenti di patchouli, caramello salato, muschio e legno di cashmeran.

Una novità di stagione must try: Alien Goddess è oggi Intense, una variante corposa della fragranza "che viene dallo spazio". Proposto come femminile, il profumo ci accoglie con note di apertura di bergamotto e crema di cocco, seguite nel cuore da té al gelsomino posato su un fondo intenso di vaniglia, legno di cashmeran e prezioso benzoino.

Il corposo vino rosso di Sicilia custodito in solide botti di legno. Un profumo inebriante dai sentori fruttati di fragoline, more e lampone abbinati, naturalmente, all'uva, con tocchi di pepe nero, legni e muschio bianco. Per brindare all'autunno!

Il naso italiano dedica questo profumo alla Foresta di Lankaran. Un luogo speciale, in Azerbaijan, dove gli alberi si curano tra loro e la natura conserva una potenza originaria speciale. Il loro simbolo? Aranceti e campi di té nero, che rivivono nella fragranza grazie a note di petit grain, té nero di Lankaran, legno sacro e legno di sandalo. Per viaggiare con l'olfatto.

Intenso e "delicatamente piccante", questo nuovo nato in casa Lutens, si appresta a divenire un must. La nota predominante viene sorretta da legno di cedro e noce moscata, per un effetto ancora più affascinante.

Un profumo legnoso e ricco, perfetto per interpretare il mood foliage. Tra le sue note troviamo infatti tre diversi tipi di legno: palissandro, mogano e abete rosso. Da provare assolutamente.

Profumi autunnali 2022: Jean Paul Gaultier Scandal Le Parfum

La maison francese propone la sua fragranza best seller in versione eau de parfum intenso. Un profumo "scandaloso" che invita a osare con note di caramello salato, gelsomino e vaniglia nera. Irresistibile.

Proposto dal brand come "avventuroso, intrigante e misterioso", questo profumo si ispira a un paesaggio solitario di foreste incontaminate, legni e vegetazione. Il silenzio regna sovrano e ci consente così di ammirare la maestosità della natura. Le note emblema? Bergamotto, ginepro, noce moscata e zafferano, poggiati su un fondo di legno di sandalo, vetiver, pelle e patchouli.

Alte prestazioni e ingredienti selezionati cura: la linea di creme corpo della profumeria artistica Neos 1911 è Made in Italy e propone fragranza affascinanti e particolarmente persistenti sul corpo. Nello specifico Taigete, abbina miele e ambra, creando un connubio incantevole e avvolgente. Da usare da sola per idratare la pelle e profumarla in un unico gesto, ma anche da abbinare al proprio profumo del cuore per esaltarne il carattere.

Un'altra proposta evocativa che propone "l'odore della pioggia", detto anche petricore. Baie 19 esprime infatti la gioia derivata dall'annusare l'aria umida sprigionata dalla terra. Un misto di natura, cielo e asfalto. Un profumo cristallino e chic.

Ultimo nato nella Library Collection del brand esclusivo, ci accompagna in un viaggio sensoriale tra Cuba e l’Oman. Le sue note cardine? Tabacco e incenso, perfetti per dare vita a una fragranza unisex di grande classe.

Una eau de toilette cremosa e golosa incentrata su in interessante accordo castagna, accompagnato da tocchi agrumati, polverosi e speziati. Dolce, caldo e corposo, piacerà sicuramente alle amanti e agli amanti del foliage autunnale.

Una passeggiata autunnale tra foglie colorate, con l'aria carica di elettricità e aspettative. Questa fragranza - disponibile all'acquisto in esclusiva su Notino - propone un'apertura speziata di cardamomo, coriandolo e pepe rosa, un cuore di semi di carota, noce moscata e acero e, per finire, un fondo ricco di legno di cedro, muschio e labdano. L'autunno in boccetta!

Sensuale, intenso e ammaliante, Rosso Radice vanta note di bergamotto, vetiver, muschio di quercia e cumarina uniti all'ambroxan, per un effetto ambrato e vellutato sulla pelle. Dalla vibrazioni maschili, è un unisex imperdibile.

Profumi autunnali 2022: Rituals L'Éclat

Legno di sandalo, mimosa e miele si uniscono dando vita a una fragranza luminosa, perfettamente unisex, indicata per il periodo autunnale. Questo profumo è composto all'84% da ingredienti di origine naturale.

Parte dell'esclusiva collezione Guerlain L'Art et La Materie, questo nuovo eau de parfum veste l'oud di una nota laccata di rosso ciliegia. Una novità sfacciata e vibrante, dedicata a chi ama farsi notare per carisma e fascino.

