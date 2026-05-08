Roma si prepara a diventare il nuovo set di Chanel. La maison francese ha infatti annunciato che la prossima sfilata Métiers d’Art si terrà nella Capitale il 2 dicembre 2026, trasformando ancora una volta la Città Eterna in un crocevia di moda, artigianato e cinema immaginario.

Dopo New York, tocca all’Italia entrare nell’universo narrativo di Matthieu Blazy, da poco alla guida creativa della maison e già capace di imprimere una visione personale e profondamente contemporanea. Il legame con Roma non è una "novità": già nel 2015 il brand aveva scelto la Capitale sempre per Métiers d’Art dando vita a un fashion show ambientato a Cinecittà.



Senza dimenticare che Chanel è infatti stato partner del Film Festival di Villa Medici dedicato proprio al cinema e alla scoperta e al supporto di giovani talenti.

Di sicuro Roma e le collezioni Métiers d’Art di Chanel condividono un’estetica teatrale, fatta di eleganza, storia e dettagli preziosi. Nate per celebrare il savoir-faire degli atelier specializzati della maison (dai ricami Lesage alle piume Lemarié) sono pensate come veri "viaggi" nel mondo della moda. E Roma, con il suo fascino cinematografico, sembra il palcoscenico perfetto per ospitare un nuovo capitolo.

Anche se non ci sono informazioni sulla location scelta dalla maison, in molti si stanno si chiedendo come sarà il "mood" della sfilata, magari immersa tra palazzi storici, luci dorate e riferimenti alla "Dolce Vita"...