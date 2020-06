Il make-up per il giorno del matrimonio è sofisticato e naturale. Ma per le red addicted il trucco sposa con rossetto rosso è una soluzione da prendere in considerazione. Qui vi consigliamo come

Il trucco sposa deve essere curatissimo anche nei dettagli: la scelta del make-up labbra, quindi, è fondamentale. Per prima cosa bisogna scegliere la tonalità giusta che deve essere in linea con il resto del trucco e con il mood. Non c'è una regola precisa: come sempre, tutto dipende dalla personalità di chi indossa il rossetto. In generale, si cerca un bilanciamento tra il trucco labbra e il trucco occhi ma ci sono alcune eccezioni davvero glam che potrete sperimentare senza problemi. Date un occhio alle nostre proposte trucco sposa con rossetto rosso per trovare l'ispirazione giusta

Labbra lucide

Make-up naturale con pennellate di marrone chiaro per occhi e zigomi. Il focus è sulle labbra: scegliete un finish lucido per dare un tocco ancora più luminoso al trucco.

Versione corallo

Se l'attenzione si concentra sullo sguardo, colorate le labbra con una tonalità più discreta come, per esempio, un corallo dal finish cremoso o glossy.

Rosso satinato

Una proposta classica: trucco occhi nude, praticamente impercettibile, e labbra rosse. Il rossetto ha un finish satinato, ma potete scegliere anche una texture diversa per il trucco sposa con rossetto rosso.

Labbra viniliche

Per le spose che amano osare (non poco): le labbra super lucide sono abbinate a sfumature viola e rosa scuro per un make-up ispirato agli anni Ottanta.

Come le star

Gli occhi sono resi luminosi da una polvere dorata e la labbra sono valorizzate da un rossetto rosso sui toni dell'arancio: perfetto per chi ha un incarnato caldo.

Mattone opaco

Gli anni Novanta declinati sul trucco sposa: l'occhio felino è accostato a un rosseto rosso mattone. Un po' impegnativo ma sempre elegante.

L'eleganza del matte

Per le dark addicted: la base viso è resa uniforme da un fondotinta opaco mentre tutta l'attenzione è spostata sulle labbra complice un trucco decisamente catchy.

Ladylike

La scelta della texture del rossetto è sempre soggettiva: un finish cremoso è quello più indicato ma su labbra importanti anche il matte è perfetto. Tra le tonalità consigliate ci sono il rosso fuoco o un rosso corallo, due colori sui quali è impossibile sbagliare.

Kawaii mood

Potete anche mescolare texture e finish. Per esempio, colorate le labbra con una base rosso opaca e poi, nella parte centrale, applicate un rossetto lucido per un risultato 3D très chic.

Credit ph: Mondadoriphoto, GettyImages, Aveda