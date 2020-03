In cerca di un make-up per il giorno del vostro matrimonio? Scoprite con noi le più belle tendenze per un beauty look indimenticabile. Proprio come il giorno del sì

La wedding season è ormai vicina. Come ogni anno, cambiano le tendenze per il make-up che segue le inclinazioni personali con un occhio alle proposte che arrivano dalle passerelle (e dalle star). Chi non vorrebbe un make-up luminoso come quello di Meghan Markle, per esempio? Oppure un trucco sposa vintage e shabby chic - ormai un evergreen? Vi diamo una mano noi con la selezione delle migliori tendenze trucco sposa 2020. Per essere al top (anche) in uno dei giorni più importanti della vostra vita.

Trucco sposa romantica

Sfumature peachy delicatissime su labbra e gote: il blush è protagonista di un look edgy decisamente versatile.

Trucco sposa minimal

Sopracciglia pettinatissime e bold e base viso opaca: è il make-up bon ton per eccellenza.

Trucco sposa vintage

Polveri sui toni del bronzo e del marrone e labbra rosa per un beauty look che strizza l'occhio agli anni Sessanta/Settanta.

Trucco sposa luminoso

Punto luce all'interno dell'occhio e base super glowy. Per realizzare questo make-up, puntate tutto sul mix skincare+fondotinta e illuminanti.

Trucco sposa labbra bold

Fucsia, ma anche rosa scuro e - perché no - rosse, un colore ormai sdoganato anche per il giorno del sì. Se siete delle lipstick addicted, puntate tutto sulle labbra!

Trucco sposa rock

Niente di eccessivo, al contrario. Il trucco occhi si abbina al colore dell'abito per un ton sur ton essenziale ma decisamente...sopra le righe!

Trucco sposa con smokey eyes

Impercettibile e mai troppo marcato, lo smokey sui toni del viola e rosa, mescolato a una punta di nero o marrone, è ideale per chi vuole focalizzare l'attenzione sullo sguardo. Labbra nude completano il beauty look.

Trucco sposa naturale

Luminoso, ma non troppo, sui toni del rosa e del pesca: è il beauty look perfetto per chi convola a nozze in primavera!

Trucco sposa anni 50

Il tocco finale di questo look sposa dal mood vintage è il rossetto rosso, dal finish satinato. Per chi non riesce a vedersi senza labbra very red, neanche nel giorno del matrimonio.

Credit ph: Getty Images, Mondadoriphoto