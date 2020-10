Tutti i segreti del trucco permanente: in cosa consiste, in quale aree rende al meglio, quanto dura e quanto costa

Come un vero e proprio tatuaggio, il trucco permanente colora la pelle in maniera precisa per effetti make up impeccabili a lunghissima durata. Il trucco permanente più conosciuto, amato e richiesto? Senza dubbio il microblading, seguito dalla definizione e dal riempimento delle labbra così come dal trucco occhi effetto tattoo. Perché questa tecnica è tanto amata? Perché consente di enfatizzare i pregi del proprio viso e celare eventuali difetti in maniera ottimale per un risultato che dura a lungo.

Attenzione però: anche se viene definito "trucco permanente" questo tipo di make up non dura in eterno.

Qui di seguito scoprirete perché, come funziona questa tecnica e in quali contesti viene maggiormente usata.

Tutti i "nomi" del trucco permanente

Come anticipato, il trucco permanente - chiamato anche PMU dall'inglese permanent make-up - è una tecnica decorativa che immette del pigmento sottopelle mediante sottili aghi. Questa tecnica è molto simile a quella dei classici tatuaggi ma si differenzia perché i pigmenti sono più "affini" alla pelle e vengono depositati negli strati più superficiali, per questo l'effetto svanisce dopo qualche mese o anno.

In ragione di questo non è propriamente corretto definire questa tecnica "trucco permanente", quanto più dermopigmentazione viso, tatuaggio visagista, trucco semipermanente e micropigmentazione estetica.

In queste tipologie includiamo anche il famoso microblading sopracciglia e il camouflage di occhiaie e cicatrici.

Trucco permanente: cos'è

In cosa consiste nello specifico il trucco permanente? Come già accennato, dopo aver attentamente progettato con il proprio operatore il look da creare, si procede con l'applicazione del trucco mediante pigmenti ed aghi. Questo si svolge proprio come un classico tatuaggio: in un ambiente sterile, con tool monouso come aghi e dermografi.

Nel caso del trucco semipermanente però il pigmento "si ferma" negli strati superiori della pelle, offrendo un risultato ben visibile il cui aspetto può variare - e scomparire - in un lasso di tempo che va dai 6 mesi ai 5 anni circa. Per attenuare il dolore - anche se chi lo ha fatto giura si tratti solo di un lieve fastidio - vengono stese in precedenza creme e gel anestetici.

Trucco permanente quanto dura

Come accennato in precedenza, l'effetto del trucco permanente è molto variabile. In linea generale l'aspetto del make up-tatuaggio si assesta - perdendo circa il 30% di pigmento e dunque di nitidezza intensità - in circa 3/4 settimane. Dopo questo periodo - in cui si accompagnano anche possibili gonfiori e fastidi - il pigmento si assesta fornendo un risultato più naturale e morbido.

Il suo effetto rimane inalterato sul viso per circa 6 mesi, andando via via ad affievolirsi, per poi sparire entro un anno. Naturalmente a influire in maniera sostanziale sulla sua durata è anche il tipo di pelle e le proprie abitudini e stile di vita. Agenti esterni come cloro, salsedine e raggi solari possono contribuire in uno sbiadimento precoce, così come l'utilizzo di detergenti aggressivi o semplicemente a causa della natura della propria pelle, che potrebbe essere poco incline a "conservare" il pigmento, o al contrario molto reattiva. Per questo in alcuni casi il trucco semipermanente può durare anche fino a 5 anni.

Naturalmente, dopo 6/12 mesi dalla prima applicazione è possibile fare sessioni di ritocco per mantenere più a lungo l'effetto.

Vantaggi e svantaggi

Tra i vantaggi del trucco permanente c'è sicuramente la possibilità di essere sempre "in ordine" con un make up base che possa fare sentire a proprio agio senza sforzo in ogni occasione. Inoltre, naturalmente, è possibile enfatizzare la base tatuata con il classico trucco per effetti più strong. Chi sceglie inoltre di intervenire con la dermopigmentazione estetica potrebbe voler coprire cicatrici e piccole imperfezioni, andando in questo modo a migliorare in maniera effettiva la problematica. Questo trattamento è inoltre consigliato a chi non ha manualità con il make up, a chi ha allergie ai classici prodotti da trucco, o semplicemente a chi non ha tempo - o non vuole perdere tempo - nel truccarsi ogni giorno.

E gli svantaggi? In prima battuta la possibilità di reazioni allergiche al pigmento, così come la possibile comparsa di cheloidi e nuove cicatrici. Inoltre, è necessario essere davvero molto convinte di quello che si fa: vedersi ogni giorno truccate allo stesso modo potrebbe non essere appagante per tutte. Aggiungiamo inoltre la necessità imperativa di rivolgersi solo a professionisti qualificati: rivolgersi a estetiste / microblader / tatuatori improvvisati non è mai una buona idea e potrebbe non solo deludere le proprie aspettative ma creare non pochi problemi.

Trucco permanente sopracciglia

Decisamente un must degli ultimi anni, il trucco semipermanente sopracciglia consente - con la tecnica "pelo a pelo" - di creare arcate piene e armoniose. Per questa tecnica viene usata un mini lama - la microblade, appunto - che "buca" lievemente la pelle consentendo al pigmento di insinuarsi all'interno.

Il risultato? Molto naturale, realistico e fine. Molto più discreto del classico tatuaggio sopracciglia, viene creato con un apposito pennino di precisione dal tocco delicato sulla pelle.

In questa categoria rientra anche il microshading, una tecnica analoga che crea minuscoli puntini che donano dimensione e definizione ai naturali peli delle sopracciglia. Spesso le due tecniche vengono combinate per donare alle arcate un aspetto ancora più realistico. Questo tipo di procedura è ideale per chi ha sopracciglia diradate - anche dopo trattamenti medici molto invasivi - o inesistenti e arcate dallo sviluppo irregolare. Un buon tecnico specializzato in microblading sopracciglia può fare davvero miracoli!

Trucco permanente occhi

Eyeliner, ombreggiatura o tightlining? Grazie al trucco semipermanente occhi è possibile creare effetti personalizzati e strabilianti. Quello dell'eyeliner è senza dubbio lo stile più richiesto. I pigmenti vengono posizionati all'attaccatura delle ciglia andando a creare una linea più o meno definita - in questo tipo di look un effetto sfumato e più naturale è sempre da preferire - con o senza "codina" a seconda dei gusti e delle esigenze. Questo tipo di trucco occhi-tattoo è ideale per correggere eventuali asimmetrie degli occhi, oppure per contrastare l'effetto degli occhi all'ingiù o per renderli più allungati o semplicemente per enfatizzare lo sguardo in maniera decisiva e duratura.

Anche il tightlining è una scelta vincente: si tratta di scurire la rima interna superiore degli occhi "sporcando" di pigmento l'attaccatura delle ciglia. In questo modo è possibile creare un ingrandimento ottico degli occhi e uno sguardo più intenso e profondo. Allo stesso modo è possibile combiare a tightlining e/o eyeliner anche un'ombreggiatura nella piega dell'occhio, ideale per definire ed enfatizzare la forma degli occhi e persino modificarla a piacimento. Questa tecnica - che deve essere calibrata in maniera maniacale - è consigliata a chi a un taglio all'orientale, senza piega dell'occhio, che in questo modo potrebbe visibilmente cambiare conformazione.

Trucco permanente labbra

Anche in questo caso è possibile creare diversi effetti di trucco semipermanente labbra. In caso di un contorno labbra non molto definito - dato da genetica, età o cattiva abitudini - è possibile crearne uno "nuovo" con la dermopigmentazione. In questo modo la bocca apparirà più piena - ed eventualmente più simmetrica, ove necessario - e definita. In alternativa - o in aggiunta - a questo trattamento è possibile colorare tutta la mucosa labiale: un'ottima idea in caso di labbra dal colore molto chiaro o spento.

In questo modo il sorriso si "accende" senza il bisogno di rossetti, per un risultato di naturale pienezza. Inoltre, se è proprio l'effetto voluminoso quello richiesto, è possibile giocare con la tecnica del chiaroscuro per ottenere un effetto naturalmente voluminoso sfumando dei pigmenti più chiari al centro delle labbra.

Trucco permanente occhiaie

Una proposta più recente, ma non per questo meno richiesta, interessa il trucco semipermanente occhiaie. In questo caso con pigmenti perfettamente uguali al tono della propria pelle, vengono letteralmente "colorate" le occhiaie. L'effetto sembra interessante, anche se data la struttura irregolare delle occhiaie e il possibile modificarsi del tono del proprio incarnato - anche semplicemente prendendo un po' di sole - non ci sentiamo - per ora - di consigliarvi questo trattamento.

Trucco permanente prezzi

I prezzi del trattamento possono variare da centro a centro e naturalmente dalla zona da trattare e dal risultato richiesto. In linea generale però il costo del trucco permanente per sopracciglia, occhi e labbra varia tra i 300 e i 1000 euro. Naturalmente, per mantenere più a lungo nel tempo l'effetto del trucco semipermanente è bene fare - ogni 6/12 mesi - dei ritocchi, il cui costo varia tra i 150 e i 300 euro.

Credits Ph.: Gustavo Fring da Pexels