Colori sfumati nelle tonalità pastello e palpebre arricchite con dettagli preziosi: scoprite con noi tutte le più belle tendenze make-up occhi del momento

Volete scoprire quali saranno le tendenze più forti per il trucco occhi nel 2020? Abbiamo selezionato per voi i migliori trend visti sulle passerelle più cool di stagione, tutti da copiare!

Nelle tonalità della terra

Leggere sfumature color terra, mescolate a una punta di rosso lungo il contorno occhi, creano un effetto tridimenzionale enfatizzato da una base glowing.

Il consiglio: lasciate le labbra nude per un finish ancora più sofisticato.

Pastel Blue

Ispirazione anni Settanta per il trucco occhi azzurro: un full color discreto che bilancia perfettamente l'intensità del make-up labbra.

Il consiglio: enfatizzate le sopracciglia, se desiderate un beauty look ancora più cool.

Make-up gioiello

Non il solito eyeliner: la rima cigliare superiore è tempestata di pietre preziose che illuminano lo sguardo.

Il consiglio: optate per un trucco minimal così che lo sguardo possa diventare il protagonista del look.

Glitter

Glitter sì ma solo nella rima inferiore dell'occhio per dare vita a un originalissimo look, eccentrico quanto basta.

Il consiglio: applicate una matita nera lungo il contorno occhi per regalare profondità.

Viola addiction

Tutte le sfumature del rosa e del viola per un trucco occhi d'ispirazione anni Ottanta.

Il consiglio: illuminate lo sguardo con un punto luce all'interno.

Anni Cinquanta

Di tutte le decadi, sono i favolosi 50 a vincere sulle passerelle. Il make-up si adegua puntando su cat-eyeliner e labbra rosso fuoco.

Il consiglio: se non amate il rossetto rosso, potete variare con un rosa nude o con un gloss trasparente.

Geometrie

Variazioni sul tema: l'eyeliner sottolinea la palpebra per un make-up d'effetto.

Il consiglio: se non siete convinte del risultato, provate a sfumare la linea lungo la palpebra.

Punto luce

Un glitter trasparente cattura-luce è adagiato su tutto l'occhio: un piccolo dettaglio super catchy.

Il consiglio: pettinate le sopracciglia e giocate con un make-up nude.

Credit ph: Daniela Losini

Multicolor

Un rosa delicato colora le palpebre fin sopra alle tempie, mentre un eyeliner tra il blu e il verde e una riga rossa evidenziano la rima superiore e quella inferiore: è il trucco occhi d'ispirazione orientale.

Il consiglio: per le labbra scegliete un lipstick nude.

Credit ph: Francesca Merlo

Ciglia extra-long

Labbra rose, base viso trasparente e ciglia lunghissime: il make-up gioca con un accessorio dal finish esagerato.

Il consiglio: sigillate il trucco con uno blush dalla tonalità rosa baby.

Credit ph: Francesca Merlo

Credit ph: Mondadoriphoto