Dallo slip dress corto al cappello in rafia: ecco gli indispensabili di JLo per affrontare la sua estate italiana.

All’inizio dell’estate l’avevamo avvistata in Sicilia, dove era arrivata per partecipare al grande evento di Alta Moda di Dolce&Gabbana. A distanza di settimane, Jennifer Lopez è tornata nuovamente in Italia ma questa volta niente appuntamenti mondani in agenda: la pop star, infatti, ha scelto il nostro paese per concedersi qualche giorno di relax insieme ai figli.

A raccontare questa nuova parentesi italiana è stata la stessa cantante che, attraverso una serie di scatti pubblicati su Instagram, ha condiviso con i suoi follower alcune delle tappe del suo viaggio.

***Jennifer Lopez e quel coordinato in pizzo (perfetto per donne over 50 e non solo) che anche noi vogliamo assolutamente sfoggiare quest’estate***

Ma cosa avrà messo in valigia una fashion icon del suo calibro per affrontare queste lunghe giornate alla scoperta del Bel Paese?

In questi giorni JLo ha puntato tutto su una serie di look sofisticati e chic in perfetto stile Dolce Vita. I grandi must-have della sua estate italiana?

L’abbiamo vista in giro tra Roma, Siena e Venezia con una serie di abiti freschi, leggeri e super femminili. Tra i suoi preferiti, uno slip dress corto con inserti in pizzo e un abito midi dai toni neutri con bustier.

Ai piedi, niente pumps dal tacco vertiginoso o sandali gioiello: per le sue lunghe camminate nelle città italiane ha scelto la comodità di flip flop e ballerine.

Quanto ai piccoli accessori, un foulard in seta, portato al collo o annodato tra i capelli, un cappello in paglia e una borsa in rafia si sono rivelati gli alleati perfetti per completare i suoi look.

Se anche a voi è venuta voglia di ricreare un guardaroba estivo ispirato a quello di JLo, ecco i capi e gli accessori da mettere in wishlist.

I must di Jennifer Lopez per look estivi in perfetto stile Dolce Vita

POSSE Slip dress in cotone e seta con ricamo

Credits: mytheresa.com

OVYÉ Ballerine in pelle color cipria

Credits: yoox.com

SAINT LAURENT Cappello in paglia intrecciata

Credits: ysl.com

MANTERO 1902 Carrè in twill di seta

Credits: mantero.com

SIMKHAI Abito midi beige con corpetto con bustier

Credits: farfetch.com

IPANEMA Infradito realizzate in materiale 100% riciclabile e vegan

Credits: ipanema.it

REFORMATION Borsa in rafia con dettagli in pelle

Credits: thereformation.com

Foto: GettyImage