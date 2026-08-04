Il caffè del pomeriggio ha un fascino quasi sentimentale. Arriva quando la giornata perde brillantezza, quando il computer sembra più pesante e il corpo chiede una piccola spinta per attraversare le ultime ore con dignità. Il problema comincia quando quella tazzina, apparentemente innocua, decide di restare con noi molto più a lungo del previsto e si presenta anche la sera, proprio mentre il sonno dovrebbe farsi spazio. La caffeina lavora in modo elegante ma ostinato. Aiuta a sentirsi più svegli perché interferisce con l’adenosina, una sostanza che durante la giornata favorisce la pressione del sonno. In pratica, dà al cervello l’impressione di avere ancora energia in tasca, anche quando il corpo avrebbe già iniziato a rallentare. Per questo il momento dell’ultimo caffè conta quasi quanto la quantità: una tazzina presa troppo tardi può rendere l’addormentamento più difficile e alleggerire la qualità del riposo.

Quando bere l’ultimo caffè della giornata

La regola più utile è fermarsi almeno sei ore prima di andare a dormire, anche se molte persone sensibili alla caffeina potrebbero aver bisogno di una finestra più ampia. Chi va a letto verso le 23 dovrebbe quindi considerare il primo pomeriggio come limite ideale, con l’ultimo caffè intorno alle 14 o alle 15. Non è un orario punitivo, ma un piccolo gesto di diplomazia tra energia e riposo. Il punto è che la caffeina non scompare appena smette di farsi sentire. Il suo effetto può attenuarsi mentre una parte resta ancora in circolo, abbastanza da interferire con la fase in cui il corpo dovrebbe scivolare verso il sonno. Anche chi dice di addormentarsi comunque dopo un espresso serale potrebbe avere un riposo meno profondo, con risvegli più frequenti o una sensazione di stanchezza al mattino.

Come gestire la caffeina senza rinunciare al rito

Il modo più intelligente per trattare il caffè è spostarlo nella parte della giornata in cui lavora meglio. Mattina e primo pomeriggio restano i momenti più adatti, perché permettono alla caffeina di sostenere la concentrazione senza disturbare la sera. Dopo quell’orario, meglio passare a bevande più gentili, come un decaffeinato, una tisana o qualcosa di caldo che conservi il piacere del gesto senza accendere troppo il sistema nervoso. Conta anche ricordare che la caffeina vive in molti posti oltre la tazzina. Tè nero, tè verde, cola, energy drink e alcuni integratori possono allungare lo stesso effetto stimolante fino a sera. Per dormire meglio, quindi, non serve demonizzare il caffè. Basta dargli un confine. La tazzina resta un piacere, ma funziona meglio quando non pretende di accompagnarci fino al cuscino.