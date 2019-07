Volete mettere in risalto le iridi verdi? Ecco alcuni beauty look da replicare

Avete gli occhi verdi e siete in cerca di un trucco che possa valorizzarli al meglio?

Abbiamo selezionato per voi alcune proposte da replicare con facili consigli per un make-up occhi impeccabile.

Dal viola ai colori nude fino al rosso e alle sfumature multicolor, ecco 10 look ai quali ispirarsi.

Trucco occhi rosso

Ombretto rosso in una sfumatura cherry molto luminosa: un'idea audace (soprattutto se si opta per un total look) per mettere in risalto le iridi chiare.

Smokey eyes viola e oro

In questo caso è importante scegliere la tonalità che meglio si adatta al colore delle iridi: se sono verdi, provate un viola malva o un marrone abbinato a una polvere dorata per illuminare la palpebra.

Multicolor

Chi ha gli occhi verdi può scegliere tra molte tonalità, creando inediti giochi di colore. Abbinate, per esempio, il viola al rosa e al fucsia per un effetto degradè in perfetto stile anni Ottanta.

Trucco bronzo

Per un semplice trucco da giorno, scegliete un ombretto color bronzo dal finish satinato e applicatelo, sfumando, sia sulla palpebra superiore sia su quella inferiore. Giocate con il colore del rossetto: rosso per un risultato più strong, nude per un finish discreto.

Glitter

Piega in oro per una pennellata glitter molto originale. Completano il look una passata di mascara in una tonalità a scelta.

Sfumature bicolor

Rosa scuro e antracite: un classico trucco occhi che dà profondità allo sguardo e si accosta perfettamente a tutti i look.

Trucco pesca shimmer

Una shade tra marrone e pesca è sfumata molto leggermente e resa più luminosa da una polvere color oro applicata nella parte interna: un ottimo trick per rendere gli occhi verdi ancora più luminosi.

Eyeliner black

Il più classico dei make-up che si accosta perfettamente a tutti i colori: l'eyeliner è rigorosamente nero e le ciglia super voluminose.

Trucco nude

Make-up occhi neutro - l'ombretto utilizzato è un rosa chiaro mescolato a una punta di polver color ghiaccio - e labbra al naturale: una scelta minimal ma glam.

Smokey arancione

Decisamente audace ma altrettanto cool complice l'effetto opaco sul resto del viso. Accostate un rossetto nude chiaro oppure limitatevi a idratare le labbra: il focus è sugli occhi.

Credit ph: Mondadoriphoto