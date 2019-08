Avete gli occhi marroni ma non sapete mai come truccarli? Potete scegliere tra le tonalità neutre, come il talpa e l'oro chiaro, oppure osare con quelle più intense, blu e verdi in primis, per flash di colore

Intesi e caldi, gli occhi castani si truccano più facilmente perché si adattano a tantissimi stili. Perfetti per un make up semplice ma anche più elaborato con differenti texture e tonalità. La bellezza infatti di questo colore di iride è che si può giocare con moltissime nuance per sottolineare il proprio colore.

Le nuance più adatte



Per far risaltare gli occhi nocciola e cioccolato ci sono due categorie di tonalità, quelle neutre e quelle accese. Le prime sono perfette per creare le basi del make up oppure anche quando si ha voglia di un risultato più minimal e quotidiano. In questo caso le tonalità sono burro, taupe, vaniglia, oro chiaro, tendenzialmente applicate su tutta la palpebra oppure sull’angolo interno dell’occhio per dar luminosità allo sguardo stesso.

Gli altri colori sono invece quelli più particolari adatti se si ha dimestichezza col make up e voglia di osare. In questo caso il viola, in particolare nelle nuance più scure come prugna e melanzana, ma anche colori come granata, oro, bronzo, rame, oro rosa, nero sono un po’ l’ABC per le iridi castane perché li fanno risaltare sottolineando lo sguardo.

Volete osare? Provate i blu e i verdi, entrambi nelle tonalità intense, sature e scure come il blu notte, estremamente chic la sera, oppure il blu elettrico perfetto per il giorno e in estate, lo smeraldo o il verde bosco ideali se le vostre iridi virano sul green.

Quelli da evitare? In generale le tonalità pastello perché tendono a spegnere l’intensità del castano.

Credit ph: Mondadori Photo