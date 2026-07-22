Occhi marroni? Questi sono i make-up più belli da provare in estate
Con l’arrivo della bella stagione, il make-up cambia ritmo: le texture diventano più leggere, i colori si illuminano e lo sguardo acquista freschezza. Chi ha gli occhi marroni parte da un grande vantaggio, perché questa tonalità si abbina con estrema facilità a nuance sia intense sia delicate. Il segreto sta nel scegliere sfumature capaci di valorizzare la profondità dell’iride e riflettere la luce estiva nel modo più armonioso possibile. Scoprite con noi come realizzare un trucco estivo occhi marroni super cool.
Trucco estivo per occhi marroni: i colori che valorizzano lo sguardo
Gli occhi castani sono incredibilmente versatili e permettono di sperimentare con molte combinazioni cromatiche. Durante l’estate, le tonalità calde restano una scelta vincente: bronzo, oro, rame e pesca regalano luminosità immediata e si sposano perfettamente con la pelle abbronzata, creando un effetto naturale ma sofisticato. Per chi ama un make-up più vivace, la stagione estiva è il momento ideale per introdurre colori più audaci. Sfumature come turchese, verde smeraldo o corallo acceso donano carattere allo sguardo e creano un contrasto magnetico con gli occhi marroni. Non serve esagerare: basta una linea di eyeliner colorato o un accento lungo la rima inferiore per rendere il look più fresco e moderno. Anche i toni pastello meritano attenzione, soprattutto nelle versioni luminose o leggermente satinate; lavanda, azzurro soft e rosa delicato aggiungono un tocco elegante e raffinato, perfetto per un make-up estivo leggero ma ricercato. Di seguito troverete diverse idee e ispirazioni da adattare al vostro stile, all’occasione e all’intensità che desiderate dare al trucco.
Trucco estivo occhi marroni: rame bruciato e ciglia a ventaglio
Un ombretto in crema dalle sfumature ramate applicato sulla palpebra mobile e completato da mascara nero intenso sulle ciglia superiori. Questa tonalità calda mette in risalto i riflessi dorati degli occhi marroni, regalando uno sguardo luminoso e sofisticato, ideale per le sere d’estate e gli aperitivi al tramonto.
Oro chiaro + eyeliner
Un trucco monocromatico in oro chiaro, con una linea sottile di eyeliner lungo la rima superiore. Completate con un punto luce dorato nell’angolo interno. Il risultato è elegante, luminoso e incredibilmente raffinato.
Trucco estivo occhi marroni: verde smeraldo sotto l’occhio
Palpebra chiara e shimmer e verde smeraldo steso lungo la rima inferiore e superiore. Un mascara nero definisce lo sguardo. Questo look gioca sui contrasti senza eccedere.
Turchese tropicale e pesca satinato
Un ombretto pesca satinato sulla palpebra mobile e una riga di matita turchese sulla rima interna inferiore. Le due tonalità creano un contrasto che ravviva lo sguardo, evocando i colori dell’acqua e della sabbia.
Smokey soft in tonalità prugna
Un effetto smokey leggero in sfumature di prugna e malva, perfetto per una serata estiva. Il prugna intensifica l’iride marrone senza appesantire, mantenendo un’aria morbida e romantica.
Trucco estivo occhi marroni: rosa gold e mascara marrone
Un look minimal chic con ombretto color rosa gold, satinato ma discreto, e un mascara marrone caldo che definisce senza indurire.
Eyeliner blu notte e palpebra nude
Palpebra lasciata completamente nuda, leggermente uniformata da un primer opaco, con una linea di eyeliner blu notte ad ala corta. Il contrasto dona freschezza e valorizza l’intensità dell'occhio marrone.
Trucco estivo occhi marroni con ombretto lavanda
Un’idea più delicata e insolita il lavanda satinato sulla palpebra.
Se siete in cerca di consigli su come valorizzare il trucco estivo occhi marroni, sfogliate questa gallery.
Trucco per occhi marroni: i consigli per valorizzarli
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