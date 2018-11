Il trucco occhi metallico è ancora molto di tendenza: qui proviamo a spiegarvi perché e come realizzare un make up facile e super glam

Oro - un grande classico - ma anche argento, blu e viola: il trucco occhi metallico esplora tutte le sfumature più preziose (e non solo) per dare vista a un make up che di certo non passa inosservato.

La verità è che gli ombretti metallici sono diventati un must: adorati dalle beauty addicted, sono consigliati dai make up artist per un beauty look by day e by night.



Il motivo? Non sono difficili da usare e regalano una luce particolare allo sguardo.



Infine, rappresentano la risposta a una stagione in cui il matte ha fatto da padrone (ma se cercate il lipstick giusto da abbinare è ancora al finish opaco che dovete rivolgere la vostra attenzione).





Tradotto: il trucco occhi metallico sarà ancora LA tendenza della prossima stagione.

Volete provarlo anche voi? Vi suggeriamo alcuni look che abbiamo visto nei backstage e nelle passerelle e vi diamo qualche consiglio utile per un make up veloce e cool.





Viola cangiante

Colore dell'anno, si presta a uno smokey eyes metallico ma non troppo shimmer. Il nostro consiglio per un look ancora più intenso? Sfumatelo con un marrone chiaro opaco.

Mai senza: un mascara allungante e una sottile riga di eyeliner nero.

Grigio profondo

Gradazioni di colore a tema grigio: si parte dal punto luce all'interno e poi man mano il grigio diventa scuro e spesso.

Mai senza: una punta di viola o blu per creare un effetto olografico.

Gioco di coppia

L'accostamento più glam? Oro e azzurro. Dividete idealmente la palpebra e il contorno in due zone distinte e poi sfumate con una tonalità più scura tra la palpebra mobile e quella fissa.

Mai senza: un mascara nero allungante.

A touch of gold

Un'altra proposta per le metal addicted: applicate una piccola quantità di ombretto in crema sulla palpebra, rendete lo sguardo ancora più brillante con una polvere oro e poi sfumate con un ombretto bronzo.

Mai senza: un primer occhi, per rendere più omogenea l'applicazione.

Contorni white silver

Ombretto o eyeliner? Poco conta, perché è il risultato a parlare: applicate una matita o una polvere dal finish frost-chic lungo il contorno dell'occhio e nella rima inferiore. Rendete più profondo lo sguardo con l'aiuto di una mina black lungo la rima superiore.

Mai senza: un illuminante super shimmer nella parte interna dell'occhio.

Multicolor

Le sfumature sono realizzate con almeno tre tonalità diverse: la più scura nella rima inferiore e nella parte più esterna, una seconda sui toni del marrone lungo la palpebra mobile, la terza, quella metallica, al centro della palpebra.

Mai senza: un ombretto metallico argento e nero, due must per il beauty case.

Smokey eyes sparkling black

L'effetto intenso è ottenuto applicando l'ombretto bagnato lungo i contorni dell'occhio. Per andare a colpo sicuro potete usare anche un ombretto stick.

Mai senza: mascara e khol nero nella mina inferiore per rendere ancora più definito lo sguardo.

In the mood for blue

Perché non optare per uno smokey eyes nelle sfumature del blu? All'ombretto metallico il compito di illuminare la parte più interna dell'occhio.

Mai senza: una matita nera waterproof, da applicare nella rima inferiore.

Cascata di glitter

L'alternativa 3D è applicare un ombretto arricchito di glitter nella parte più interna dello sguardo e sulla palpebra fissa.

Mai senza: un ombretto nero, sfumato ad arte. L'accostamento alla polvere color ghiaccio è un successo assicurato.

Golden

Optate per un full color, se amate il mood futuristico anni Ottanta.

Mai senza: un ombretto base in crema color bronzo per stemperare la luminosità e garantire una durata long lasting.

Bicolor

Il make up occhi must try: mescolare più tonalitè per ricreare un vero e proprio contouring dello sguardo.



Mai senza: un ombretto metal gold che rende ancora più prezioso il finish.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Matteo Valle, GettyImages, Mondadoriphoto