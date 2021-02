Amato da star e influencer, il trucco occhi blu è il trend make-up su cui puntare la prossima stagione. Scegliendo tra le nuove palette (di cui ci siamo innamorate!)

Il trucco occhi blu risolve ogni dubbio. Perché non esiste al mondo una tipologia di occhio che non possa indossare questo colore. Come per il rosso sulle labbra, la regola è scegliere la tonalità che si accosta meglio al colore della propria iride e al proprio incarnato.

Ombretto blu: a chi sta bene

Qualche esempio pratico: l'ombretto blu scuro è perfetto con gli occhi marroni e scuri, mentre l'ombretto blu elettrico è ideale, se abbinato a un occhio verde o a un nocciola, anche quando l'incarnato è chiaro e il sottotono è caldo. In generale, però, se pensate che i colori freddi non siano quelli consigliati per il vostro volto, no problem. La soluzione è aggiungere un tocco luminoso (per esempio, un ombretto argento oppure oro) per dare un twist originale e ad alto impatto al vostro eye make-up. In cerca di beauty look e palette adatte per dare sfogo alla vostra fantasia? Continuate a leggere questo articolo!

Tutorial trucco blu occhi marroni

Per un'applicazione facile e a prova di errore, realizzate il trucco occhi blu prima della base viso. Sarà, così, più semplice eliminare qualsiasi residuo di polvere nella zona del contorno occhi senza rovinare fondotinta e correttore. Ricordate di applicare un primer occhi che assicura una durata maggiore del colore sulle palpebre. Infine, scegliete un colore adatto alla vostra carnagione (con i consigli che vi abbiamo dato: sulle iridi marroni sia le nuance più scure sia quelle più chiare sono perfette) e sfumatelo nella piega dell'occhio, eventualmente insieme a un secondo colore. Potete sempre partire dal tracciare una riga di eyeliner, sfumandolo con un pennello piccolo e poi applicando l'ombretto blu in polvere o in crema. A voi la scelta!

Trucco ombretto blu occhi verdi e azzurri

Se avete le iridi verdi o azzurre, vi consigliamo di puntare su una tonalità più chiara e allo stesso tempo strong: ecco perché l'elettrico rappresenta la nuance da privilegiare. Non è vero che il blu è un colore da evitare, quando gli occhi sono chiari o verdi. Potrebbe essere sufficiente abbinare due tonalità - una più chiara e una più scura - per avere un trucco pazzesco!

Trucco occhi blu: i migliori prodotti da usare

Ed eccoci arrivati alle proposte migliori per realizzare un trucco occhi blu al top. In queste ultime settimane molte case cosmetiche hanno inserito questa tonalità nelle nuove palette occhi. Ecco alcuni prodotti a cui sarà impossibile rinunciare!

Contiene otto tonalità di blu e bronzo con finiture metalliche e opache ideali per ogni tipo di make-up.

Sono quindici ombretti in tre diverse finiture ispirati ai colori del mare.

Cruelty free e vegan, raccoglie nove tonalità che riprendono tutte le sfumature del cielo.

Head in the Clouds è una palette decisamente stravagante audace. Con un mix di pastelli, neon e nuance più scure, comprende 25 tonalità: tre brillanti, tre metallizzate e 19 opache.

Preparatevi a un'ondata di blu scintillante che travolgerà la vostra make-up routine. Questa palette - creata e sviluppata da Chiara Ferragni in collaborazione con Lisa Eldrige, Global Creative Director di Lancôme - include una base ombretto illuminante, otto ombretti in tre finish diversi per creare dei look occhi straordinari, da sera e da giorno, due illuminanti per il viso, un bronzer e un blush.

In cerca di make-up a cui ispirarvi? Date un occhio a questa carrellata di beauty look!

Credit ph: Mondadoriphoto, GettyImages